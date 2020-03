Grausiger Fund: Mann findet menschlichen Knochen – Polizei steht vor Rätsel

Ein Mann findet in einem Waldstück in Taunusstein-Neuhof einen menschlichen Knochen. Er informiert sofort die Polizei. Die startet eine groß angelegte Suchaktion.

Taunusstein – Während eines Spaziergangs hat ein Mann in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) einen menschlichen Knochen gefunden. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Fund bereits am vergangenen Dienstag (24.03.2020) im Bereich eines Waldweges in Höhe des Gewerbegebiets „Im Maisel“.

Mann findet Menschen-Knochen in Taunusstein: Polizei ermittelt

Nach seinem Fund verständigte der Spaziergänger sofort die Polizei in Taunusstein. Eine Streife suchte daraufhin den näheren Waldbereich um den Ort auf, an dem der Knochen gefunden worden war.

Im Laufe der Woche beteiligten sich ebenfalls Ermittler der Kriminalpolizei Wiesbaden an der Suche. Diese verlief allerdings ohne Erfolg, da keine weiteren Knochenteile gefunden werden konnten.

Menschlicher Knochen in Taunusstein gefunden: Polizei sucht Gebiet ab

Eine erste vorläufige Begutachtung des gefundenen Knochens hat ergeben, dass es sich tatsächlich um einen menschlichen Oberschenkelknochen handelt. Die Polizei vermutet, dass dieser bereits mehrere Jahre in dem Waldstück in Taunusstein gelegen haben muss, eher er von dem Fußgänger entdeckt wurde.

Taunusstein: Laut Polizei lag Menschen-Knochen schon mehrere Jahre an Fundort

Um mögliche weitere Knochenteile zu finden, hat die Polizei in Taunusstein die Suchaktion weiter ausgeweitet. Mit dem Ziel aus der Luft erfolgreicher suchen und weitere Knochen finden zu können, überflog ein Polizeihubschrauber das Waldstück. Allerdings konnte auch diese Maßnahme keine weiteren Erkenntnisse bringen.

Mann findet menschlichen Knochen in Taunusstein: Umfangreiche Suchaktion der Polizei

Nachdem auch der Einsatz des Hubschraubers keine neuen Entdeckungen bringen konnte, intensivierte die Polizei ein weiteres Mal die Suchmaßnahmen am Boden. Mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei startete an diesem Dienstag (31.03.2020) in Taunusstein eine umfangreiche Suchaktion.

Doch auch hier wurden die Ermittler wieder enttäuscht, da erneut keine weiteren Knochen gefunden werden konnten. Die Kriminalpolizei Wiesbaden wird nun weitere kriminaltechnische Untersuchungen an dem entdeckten menschlichen Knochen vornehmen.

Von Finn Müller

