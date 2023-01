Frau bei Wohnungsbrand in Taunusstein gestorben

Feuerwehr (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wehen ist in der Nacht zum Donnerstag eine Frau gestorben.

Taunusstein - Im Taunussteiner Stadtteil Wehen ist eine Frau in der Nacht zum Donnerstag (19. Januar) bei einem Brand in einer Wohnung ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer in einem Wehener Mehrfamilienhaus um kurz vor 1 Uhr gemeldet. Der Bewohner der brennenden Wohnung konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen. Feuer und Rauch breiteten sich unterdessen auf dem Flur aus. Eine Frau, die auf diesem Weg nach draußen flüchten wollte, erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort.

Die übrigen Bewohner konnten evakuiert werden, nachdem das Feuer gelöscht und das Treppenhaus rauchfrei war. Das Gebäude ist laut Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar. Derzeit kümmert sich die Stadt Taunusstein um die Unterbringung der Bewohner, die von Rettungsdienst und Notfallseelsorgern betreut werden.

Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Laut Feuerwehr waren insgesamt 100 Einsatzkräfte im Einsatz. (red)