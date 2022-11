Supermarkt steht in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

In Lautern (Kreis Bergstraße) steht ein Netto-Markt in Flammen.

Lautern

In einem Supermarkt in Lautern (Kreis Bergstraße) kommt es zu einem Vollbrand. Das Geschäft wird komplett zerstört.

Lautertal – In Lautern im Kreis Bergstraße ist am frühen Sonntagmorgen (12. November) ein Feuer in einem Supermarkt ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in der Nibelungenstraße in Lautern bereits in Vollbrand. Bei dem Brand wurde das Supermarktgebäude komplett zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich laut einer Verantwortlichen des Netto-Marktes auf mehrere Millionen Euro.

Supermarkt in Lautern in Vollbrand: Polizei ermittelt zur Brandursache

Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Sonntag niemand, teilte die Polizei mit. Die angrenzende Bundesstraße 47 musste voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Im Laufe des Sonntags werden die Brandursachenermittler der Polizei den Brandort begehen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. (sne/dpa)