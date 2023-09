Tödlicher Unfall: Frau mit Rollator wird von Lkw erfasst und stirbt

Von: Ronny Paul

Teilen

Eine Frau wurde in Offenbach von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. © 5vision.news

Tödlicher Unfall am Freitag: Eine Frau wird in Offenbach von einem Lkw erfasst. Jede Hilfe kam zu spät.

Offenbach – Eine 80-jährige Frau ist am Freitagnachmittag (8. September) in Offenbach von einem Lkw erfasst worden. Die Seniorin erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin gegen 15.30 Uhr am Odenwaldring, Ecke Schumannstraße mit ihrem Rollator die Straße überqueren. Der Verkehr stockte, ein Lkw musste anhalten. Die Seniorin lief wohl zwischen Autos und vor dem Lkw mit ihrem Rollator über die Straße. Als der 67-jährige Lkw-Fahrer anfuhr, wurde die Frau erfasst. Der Fahrer hatte sie offenbar nicht gesehen.

Tödlicher Unfall in Offenbach: Frau von Lkw erfasst

Für die 80-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Zur Klärung des Unfallhergangs zog die Polizei Gutachter hinzu. Es kam bis etwa 17 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.