Verletzter gibt Rätsel auf: Mann wird in Frankfurt angestochen - und meldet sich in Wiesbadener Krankenhaus

Von: Patryk Kubocz

Teilen

Plötzlich schlägt ein 23-Jähriger mit Stichverletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus auf. Die Polizei ermittelt nach dem Täter.

Frankfurt - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. Februar) erschien ein 35-jähriger Mann mit Stichverletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus. Der stark alkoholisierte Mann erreichte das Krankenhaus um 3.45 Uhr, wo ihn das medizinische Personal sofort versorgte, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Ob der 23-Jährige von einem Springmesser angestochen wurde, bleibt fraglich. Die Polizei konnte weder die Tatwaffe noch den Täter finden. (Symbolbild) © SKATA/imago-images

Den Beamten gegenüber sagte der Mann aus, dass er sich in der Nacht im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim in einem Lokal aufgehalten habe. Beim Verlassen sei der 35-Jährige auf eine Gruppe von Menschen gestoßen. Einer von ihnen soll ihm diese Stichverletzungen zugefügt haben. Der Mann konnte aus der Messerstecherei fliehen. Warum er ein Krankenhaus in Wiesbaden aufsuchte und keines in Frankfurt, bleibt bisher unklar.

Messerstecherei in Frankfurt-Zeilsheim: Keine Spur vom Täter oder der Tatwaffe

Noch in der Nacht rückte eine Streife zum Lokal nach Zeilsheim aus. Dort trafen die Beamten ungefähr noch 50 Gäste an. Weder der Täter noch eine Tatwaffe konnte von den Polizisten festgestellt werden. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, dauern die Ermittlungen weiterhin an. Hinweise zum Fall können jederzeit an das Polizeipräsidium Frankfurt unter der Nummer 069 / 7550 hinterlegt werden.

Ein weiterer kurioser Fall spielte sich zuletzt ab: Ein alkoholisierter Fahrradfahrer fuhr auf der Autobahn in Richtung Frankfurter Innenstadt, ehe ihn die Beamten stoppten.