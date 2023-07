Stechmücke an Bord: Person am Flughafen Frankfurt mit Malaria infiziert

Von: Niklas Hecht

Am Flughafen Frankfurt infizierte sich ein Mitarbeiter mit Malaria. Übertragen wurde die Krankheit offenbar von einer Stechmücke, die per Flugzeug nach Deutschland kam.

Frankfurt – Am Flughafen Frankfurt hat sich eine Person mit Malaria infiziert. Wie Fraport am Mittwoch (26. Juli) auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte, habe das Frankfurter Gesundheitsamt den Flughafenbetreiber über den Krankheitsfall informiert. Betroffen sei eine Person, die am Airport beschäftigt ist, erklärte ein Fraport-Sprecher. Übertragen wurde die Krankheit offenbar von einer Stechmücke, die mit einem Flugzeug nach Deutschland kam.

Malaria-Infektion am Flughafen Frankfurt

Zuerst hatte die Hessenschau über den Fall berichtet. Die Infektion sei zwischen Ende Juni und Anfang Juli erfolgt, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers gegenüber dem HR. Weitere Details zum genauen Flug oder zur Fluggesellschaft sind nicht bekannt. Aufgrund der Inkubationszeit sei es unmöglich, den Fall auf einen Flug einzugrenzen, hieß es bei der Hessenschau weiter.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich zwei Mitarbeiter an Deutschlands größtem Flughafen mit der sogenannten „Flughafen-Malaria“ infiziert. Malaria ist laut Robert Koch-Institut (RKI) weltweit eine der bedeutendsten Infektionskrankheiten und wird „überwiegend in Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas erworben“.

Gefährliche Malaria-Krankheit am Flughafen Frankfurt aufgetreten

In den vergangenen Jahren traten aber auch in Südeuropa vereinzelt Fälle auf. Grund dafür könnte unter anderem der Klimawandel sein. Weltweit sterben nach Angaben des RKI jährlich rund 600.000 Menschen an Malaria.

Passagierjets stehen auf dem Flughafen Frankfurt. © Boris Roessler/dpa

Von Flughafen-Malaria beziehungsweise Baggage-Malaria, die für das RKI „sehr seltene, mitunter praktisch wichtige Sonderformen einer Infektion außerhalb eines Endemiegebietes“ darstellen, sprechen Mediziner, wenn die Infektion durch importierte infektiöse Mücken entweder im Flugzeug, auf einem Flughafen oder in dessen unmittelbarer Umgebung erfolgt, oder diese Mücken im Gepäck von Flugreisenden importiert werden. (nhe)