Probleme nach Start am Flughafen Frankfurt: Dreamliner lässt Treibstoff über Hessen ab

Von: Florian Dörr

Bei einem Dreamliner, der am Flughafen Frankfurt startet, treten Probleme auf. Die Folge ist ein besonderes Manöver über Hessen.

Frankfurt - Zwischenfall auf einem Flug vom Flughafen Frankfurt nach Denver: Am Ende landete die Maschine von United Airlines nicht in den USA, sondern wieder in der Main-Metropole, nachdem sie den Luftraum über Hessen nur kurzzeitig verlassen hatte. Zwischenzeitlich ließ der Flieger jede Menge Treibstoff über Hessen ab.

Wie das Portal avherald.com berichtet, wurden auf dem Flug UA-181 am Dienstag (4. April) kurz nach dem Start am Flughafen Frankfurt auf einer Höhe von knapp 3000 Metern Probleme bei der Technik festgestellt. Offenbar war das Fahrwerk betroffen. Weitere Details liegen nicht vor.

Kurz nach dem Start am Flughafen Frankfurt musste der Flieger umkehren. Vorher ließen die Verantwortlichen Treibstoff über Hessen ab. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Flughafen Frankfurt: Pannen-Flieger dreht Schleife über Hessen

Die Folge: Die Boeing 787-9 Dreamliner, die eigentlich von Frankfurt nach Denver hätten fliegen sollen, stieg noch ein wenig weiter auf nun vier Kilometer Höhe, um dort Treibstoff abzulassen. Hintergrund: Die Verantwortlichen hatten sich dazu entschieden, zum Flughafen Frankfurt zurückzukehren. Eine Landung bei vollen Tanks ist aber aufgrund des dann besonders hohen Gewichts nicht sicher möglich. Dafür sind die Maschinen nicht ausgelegt.

Nach Ablassen von Treibstoff: Sichere Rückkehr an den Flughafen Frankfurt

Auf flightradar24 ist zu nachzuvollziehen, wie der Flug UA-181 nach dem Start in Frankfurt nicht in Richtung Denver in den USA flog, sondern eine Schleife in Form einer 8 über Hessen und Rheinland-Pfalz drehte. Demnach ging es von der Main-Metropole zunächst nach Nordosten über den Vogelsberg, dann nach Marburg bis Bad Wildungen, später in Richtung Osten über Bad Hersfeld, Alsfeld und erneut Marburg, bevor die Boeing 787-9 Dreamliner nach Südwesten vorbei an Wiesbaden sowie Mainz bis sie schließlich zurück nach Frankfurt flog.

Schließlich allerdings Entwarnung und Erleichterung im Flieger: Zwar endete die Reise nicht wie geplant in Denver in den USA. Dafür gelang die Landung am Flughafen Frankfurt. Wie avherald.com berichtet, blieb die Maschine im Anschluss zunächst auf dem Boden und hob nicht wieder ab. (fd)

Auch bei einer anderen Maschine kam es zu Problemen nach dem Start am Flughafen Frankfurt: Die Lufthansa musste einen Flug nach Miami abbrechen. Kurz hinter Irland drehte der Flieger um.