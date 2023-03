Riesen-Betrug: Bavarian-Airlines-Manager offenbar erst 15 – So soll er seine Investoren reingelegt haben

Von: Johannes Welte

So posierte Adem K. als Jung-Manager © privat

Es hörte sich an wie ein modernes Märchen: Ein 18-Jähriger will mit einer eigenen Airline Lufthansa & Co. Konkurrenz machen. Der Name: Bavarian Airlines, Heimatflughafen: München. Nun stellte sich heraus: Adem K. ist nicht volljährig, sondern offenbar erst 15 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn.

München/Moers - Im November vorigen Jahres verkündete Adem K. in einer großen Boulevardzeitung und bei einem Privatsender, dass er nach schlechten Erfahrungen mit dem Service in der Business Class der Lufthansa seine eigene Fluggesellschaft gegründet habe. Der Name: Bavarian Airlines.

Bavarian Airline Manager Adem K.: 15-Jähriger leimte Investoren

Sie soll von München aus mit zwölf Jets des Typs Embraer E195-E2 starten. Ziele: Wien, Amsterdam, London City, Berlin, Düsseldorf und Mailand. Man habe bereits einen zweistelligen Millionenbetrag „von Investoren und aus eigener Tasche“, so der hoffnungsvolle Nachwuchsunternehmer. Schon 2024 werde Bavarian Airlines 2,1 Millionen Passagiere befördern – mit insgesamt 21 900 Flügen, also 60 pro Tag. Startkapital: ein zweistelliger Millionenbetrag. Die Lizenz sei beantragt.

PR-Berater Michael Lampel © privat

Eine, der diesen Schilderungen glaubte, ist der PR-Manager Michael Lampel (54) aus dem Saarland. Er nahm über das Karriereportal Linkedin Kontakt mit Adem K. aus Moers (Niederrhein) auf. Er traf sich mit ihm in Luxemburg und Malta und streckte die Auslagen für Flüge und Hotels vor. So steht es in Lampels Betrugsanzeige, die der tz vorliegt. Adem K. hatte demnach um das Auslegen der Kosten gebeten, da seine Fluggesellschaft ja erst neu gegründet sei und er darum noch keine Kreditkarte habe.

„Millionen mit riskanten Kryptogeschäften verdient“

Doch ansonsten hatte er offenbar alles getan, um eine große Bonität vorzutäuschen: Er habe mit „riskanten Cryptogeschäften“ einen Betrag von 40 bis 60 Millionen Euro erwirtschaftet, brüstete Adem K. sich Lampel zufolge. Außerdem sei er CEO (Vorstandsvorsitzender) der Kryptobörse Extoro AG („das führende Finanzunternehmen in Deutschland“).

Auf einer dazu angelegten Homepage war die Rede von 45000 Kunden, 18 Millionen Euro seien an Transaktionen geflossen, ist der Anzeige zu entnehmen. Außerdem legte Adem K. demnach Kontoauszüge der Schweizer UBS-Bank vor mit einem Kontoguthaben von rund drei Millionen Schweizer Franken. Laut Lampel alles gefälscht.

Auch Satelliten wollte Adem K. ins All schießen

Zudem rühmte sich Adem K. laut Anzeige mit einer Firma namens Ovavex, die Satelliten ins All schieße. Quartalsgewinn: 12,5 Millionen Euro. Dazu soll er ein gefälschtes Audit (Gutachten) der internationalen Unternehmensberatungsfirma Ernst&Young vorgelegt haben. Die Homepage war laut Lampel – wie fast alle Projekte von Adem K. bei wix.com – gehostet. Außerdem berichtete Adem K. von millionenschweren Immobilientransaktionen in Frankfurt und Düsseldorf.

Bei dem Meeting in Malta ließ sich Adem K. auf Kosten Lampels im Hilton auf eine Business-Suite upgraden und einen Mann ebenfalls dort übernachten, steht in der Anzeige. Der Herr sei Lampel als Geschäftspartner vorgestellt worden. Mehrkosten: 600 Euro. Bei den Verhandlungen brüstete sich Adem K. der Anzeige zufolge dann damit, Geldwäsche gegen eine Provision von 20 Prozent betrieben zu haben. So sei er zu seinem Vermögen gekommen.

Nach einem Gin Tonic zum Meeting

Einer der „Geschäftspartner“, die Adem K. nach Malta mitgebracht hatte, gab laut Lampel damit an, an der Schweizer Grenze mit Kokain erwischt worden zu sein und im Knast gesessen zu haben. Auch Adem K. berichtete der Anzeige dann von Knasterfahrungen. Kein Wunder: Er habe bei den Meetings des Öfteren einen betrunkenen Eindruck vermittelt. Einmal sei er eine Stunde zu spät zum Meeting erschienen. „Seiner Aussage nach wegen Gin-Tonic“, so Lampel. Doch das machte ihn nicht stutzig: „Wir gingen ja alle davon aus, dass er 18 ist.“

Lampel schloss mit Adem K. schließlich einen Vertrag ab, ein „Business Consultant Agreement“. Lampels Stundensatz: 350 Euro. Der Satz sei „marktüblich“ beteuert der PR-Berater. Er stellte Adem K. 56 064,30 Euro für Honorar, Auslagen und Spesen in Rechnung. Auch mit anderen Medienagenturen, einer Fluggesellschaft auf Malta, einem Mobilfunkbetreiber usw. soll Adem K. verhandelt und teils schon Verträge abgeschlossen haben.

Er soll sogar mit einem Mitarbeiter von Airbus wegen der Lieferung von zwölf A220-Verkehrsflugzeugen verhandelt haben. Beim Münchner Flughafen erkundigte er sich nach dem Prozedere für die Beantragung von Start- und Landerechten, wie ein Sprecher bestätigt. Beim Luftfahrtbundesamt soll er Genehmigungen für seine Airline beantragt haben, was die Behörde weder dementiert noch bestätigt. Auch ins Lobbyregister des Bundestages trug sich Adem K. Lampel zufolge mit seiner Airline ein, Adresse: Terminalstraße 18 am Münchner Airport. Allerdings gibt es dort keine Airline mit diesem Namen.

Ein Phantasieausweis und ein echter Pass

Adam K.s Phantasieausweis der UN mit Geburtsjahr 2004 © Stümperhafte Fälschung: Statt „Vereinte Nationen“ steht da „Vereinigte Nationen“, statt „Carte d‘Identité“ heißt es „Card d‘Identité“

Adem K.s türkischer Ausweis © privat

Der Traum des Nachwuchs-Talents Adem K. platze jäh, als sich herausstellte, dass er offenbar keine 18, sondern erst 15 Jahre alt ist. Lampel bekam von einem Geschäftspartner Fotos von einem deutschen und einem türkischen Ausweis von Adem K. zugespielt, auf letzterem ist als Geburtsjahr 2007 vermerkt ist. Allerdings hatte Adem K. offenbar auch einen schlecht gefälschten Ausweis der Vereinten Nationen („Vereinigte Nationen“ stand drauf) zur Hand, in dem als Geburtsjahr 2004 vermerkt war. Hat er damit ein falsches Alter vorgetäuscht?

Mit 15 wäre er noch nicht voll geschäftsfähig, alle Verträge wären damit nichtig. Ein Frankfurter Immobilienmakler hat jedenfalls alle Geschäfte mit Adem K. wegen Minderjährigkeit des Käufers zurückabgewickelt. Auf den Notarkosten und den anderen Spesen dürfte die Firma sitzen bleiben.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Moers ermittelt gegen Adem K. wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung. „Hierbei wird dem Beschuldigten vorgeworfen, im Besitz gefälschter Ausweispapiere gewesen zu sein“, so Staatsanwältin Alexandra Wiese zur tz. Weitere Auskünfte dürfe sie wegen der Minderjährigkeit des Tatverdächtigen nicht machen... Und was sagt Adem K. dazu? Gegenüber dem Magazin „Gründerszene“ wies er diese Anschuldigung zurück.

