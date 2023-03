Vor Neapel-Spiel: Eintracht-Aufkleber auf Flugzeugtür sorgt für klare Ansage von Piloten

Von: Christoph Sahler

Ein Aufkleber auf einer Flugzeugtür von Eintracht-Frankfurt-Ultras auf dem Weg nach Neapel veranlasst einen Piloten zu einer klaren Ansage.

Neapel/Frankfurt - Wenn am Mittwochabend (15. März) im Stadion Diego Armando Maradona das Flutlicht erstrahlt und die Champions-League-Hymne für eines der beiden Teams auf dem Rasen zum letzten Mal in dieser Saison erklingt, dann werden nur Fans der heimischen SSC Neapel anwesend sein. Dies ist zumindest der Plan der Präfektur Neapel. In der vergangenen Woche ließ die Politik der süditalienischen Metropole verlauten, dass Anhänger von Eintracht Frankfurt „aus Gründen der Sicherheit“ keine Tickets für das Achtelfinalrückspiel kaufen dürften. Dass nun alle, die es mit den Hessen halten, zu Hause in Frankfurt geblieben sind, darf bezweifelt werden, wie ein Twitter-Video zeigt.

Ein Nutzer des Sozialen Netzwerks hat Dienstagmittag einen scheinbar selbst gefilmten Handyclip aus einem Flugzeug hochgeladen. Die Maschine ist vollbesetzt und befindet sich mutmaßlich am Flughafen Frankfurt startbereit, als sich der Kapitän auf Englisch mit italienischem Akzent zu Wort meldet. Man hätte bislang nur wenig Erfolg dabei gehabt, einen Sticker mit der Aufschrift „Brigade Nassau - Hooligans Frankfurt“ von der Tür des Flugzeugs zu entfernen.

Ein Aufkleber von SGE-Ultras veranlasste einen italienischen Piloten zu einer klaren Ansage. © Twitter/Privat

Eintracht Frankfurt trifft aus SSC Neapel: Ultras kleben Sticker auf Flugzeugtür

„Wenn ich wüsste, wer ihn dort angebracht hat, würde derjenige natürlich aus dem Flieger geschmissen werden“, macht der Pilot auf Englisch deutlich. „Aber da ich nicht weiß, wer es war, nehme ich an, dass der derjenige nun mit uns nach Napoli kommt.“ Die Anhänger der „Brigade Nassau“ gelten als eine der härtesten und gewaltbereitesten Ultragruppierungen im deutschen Fußball.

In den Kommentaren des Twitter-Posts ist ein Foto des Aufklebers angehängt und verrät, warum die Crew ihn vor Abflug entfernen musste. Der Sticker war dem Piloten wohl nicht vorrangig ein Dorn im Auge, weil er es eventuell mit der SSC hält, sondern weil der Sticker auf einer Warnleuchte an der Tür platziert wurde.

Champions League: Eintracht Frankfurt braucht gegen SSC Neapel Tore

Ob die Anhänger der „Brigade Nassau“ es wirklich geschafft haben, sich Karten für die Partie um 21 Uhr zu besorgen, bleibt abzuwarten. Vielleicht jubelt ja doch der ein oder andere, wenn die SGE treffen sollte. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel braucht die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mindestens zwei Tore für eine mögliche Verlängerung und mindestens drei Treffer zum Einzug ins Viertelfinale. (csa)

