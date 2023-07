NFL in Frankfurt: Brady-Nachfolger errät Fußball-Logos - und gibt Eintracht neuen Spitznamen

Von: Christoph Sahler

Teilen

NFL-Quarterback Baker Mayfield von den Tampa Bay Buccaneers soll in einem Instagram-Video Namen deutscher Fußballvereine am Logo erraten. Auch Eintracht Frankfurt ist dabei.

Frankfurt/Tampa - American Football erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Einige NFL-Teams haben sich bereits Vermarktungsrechte für den deutschprachigen Raum gesichert und setzen längst nicht mehr nur auf englischsprachige Social-Media-Accounts. So auch die Tampa Bay Buccaneers. Das Team aus Florida gewann 2021 mit Quarterback-Legende Tom Brady den Super Bowl und empfing 2022 in der Allianz Arena in München die Seattle Seahawks zum ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden. 2023 finden sogar gleich zwei NFL-Partien in Frankfurt statt.

Die Brady-Ära erstreckte sich in Tampa zwar nur über drei Spielzeiten, doch das reicht oft, um sich als US-Team einen Namen zu machen. Der wohl beste - mindestens aber erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, verkündete nach der Saison 2022/23 jedoch sein Karriereende. Inzwischen ist klar, wer der Nachfolger von Tom Brady bei den Bucs wird. Baker Mayfield, 2018 an erster Stelle des NFL-Drafts von den Cleveland Browns ausgewählt, galt für einige Saisons als eines der größten Quarterback-Talente und war schon längst das Gesicht des notorisch erfolglosen Teams aus Ohio.

Das Beispiel Mayfield zeigt, wie schnell in der NFL Helden geboren und Talente mit der ganz großen Zukunft wieder aufgegeben werden. Mayfield und die Browns hatten nicht den erhofften Erfolg und so wurde der Quarterback in der vergangenen Saison nach Carolina und Los Angeles weitergereicht. Jetzt also Tampa Bay, in den Fußstapfen des „Greatest of all Time“. Keine einfache Aufgabe für den inzwischen 28-Jährigen.

Baker Mayfield spielt in der kommenden NFL-Saison für die Tampa Bay Buccaneers. © IMAGO

Baker Mayfield errät Logos von deutschen Fußballvereinen - „Das ist nicht Tottenham, oder?“

Wenn die NFL im November 2023 zwei Partien im Deutsche Bank Park in Frankfurt austragen wird, werden Mayfield und Co. in den USA um den Sieg kämpfen. Doch im Social-Media-Team der Buccaneers wollte man nun auch den deutschen Fans den neuen Spielmacher etwas persönlicher näherbringen. In einem Instagram-Video soll Baker Mayfield die Namen von Fußballvereinen anhand ihres Logos benennen.

Als Erstes bekommt er das Wappen von Eintracht Frankfurt auf die Hand. Er erblickt den roten Adler und schmunzelt. Dann tippt er „The Fighting Eagles“ - also „die kämpfenden Adler“. Komplett daneben liegt er damit nicht - im Vergleich zu den Tipps, die danach kommen. Aus dem 1. FC Köln wird noch der „FC Billy Goats“ (Ziegenböcke), doch dann muss er seiner Fantasie freien Lauf lassen. VfL Wolfsburg? Ein grünes „W“ auf weißem Grund? Da ist der Quarterback dann doch überfragt und sagt scherzhaft: „Das ist ein Team, das von den Wahlburgers gesponsert wird.“

Zu guter Letzt zieht es ihn fälschlicherweise nach England. Beim Logo des TSV 1860 München denkt er an einen Spitzenclub aus London: „Das ist nicht Tottenham, oder?“ Schließlich gibt er dem bayrischen Traditionsverein doch noch einen neuen Spitznamen: „The Fire-Breathing Lions“ - die feuerspeienden Löwen. (csa)