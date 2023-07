Bauarbeiten am Nordwestkreuz ab heute – A5 und A66 teilweise gesperrt

Von: Christoph Sahler

Am Nordwestkreuz wird gebaut. © Fabian Sommer/dpa

In und um Frankfurt finden ab Dienstag (18. Juli) Bauarbeiten statt. Die A5 und A66 müssen teilweise gesperrt werden. Autofahrer sollen Umleitungen beachten.

Frankfurt – Die Autobahn GmbH des Bundes führt ab Dienstag, 18. Juli, 21 Uhr bis voraussichtlich Samstag, 29. Juli, am Nordwestkreuz in Frankfurt Bauarbeiten durch. Dabei ist die Einschränkung der Fahrbahnbreiten im Bereich der Richtungsfahrbahn Kassel erforderlich. Dies teilte die Stadt Frankfurt jetzt in einer Pressemitteilung mit.



In Richtung Miquelallee werde eine Entlastungsumleitung ab dem Westkreuz Frankfurt via A648 in Richtung Frankfurt-Stadtmitte ausgeschildert.

Nordwestkreuz Frankfurt: Bauarbeiten sorgen für Autobahnsperrungen auf A5 und A66

Von Donnerstag, 20. Juli, 21 Uhr, bis Freitag, 21. Juli, 5 Uhr, werde die Auffahrt von der A5 in Fahrtrichtung Kassel zur A66 in Richtung Frankfurt gesperrt. Eine Umleitung erfolge ab dem Westkreuz zum Eschborner Dreieck, A66. Zusätzlich soll eine Entlastungsumleitung im Westkreuz ausgeschildert werden.



Zur gleichen Zeit wird außerdem die Auffahrt von der A66 in Richtung Frankfurt zur A5 in Fahrtrichtung Kassel gesperrt.

Es erfolgt eine Umleitung ab dem Eschborner Dreieck via A648 zum Westkreuz Frankfurt. Vom Anschluss Eschborn (L3005) erfolgt eine Umleitung via A66 zur Anschlussstelle Frankfurt-Ludwig-Landmann-Straße (Wendefahrt) zurück zur A5. (csa/pm)

