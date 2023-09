Aktueller „Tatort“ in der ARD: Schauspieler, Drehorte, Handlung, Kritiken von „Erbarmen. Zu spät.“ aus Frankfurt

Von: Florian Dörr

Anna Janneke (Margarita Broich) und ihre Kollegen suchen in der Nacht nach einem vermissten Polizisten. © Christian Lüdecke/HR/U5 Filmproduktion/dpa

Der neue „Tatort“ aus Frankfurt wird Sonntagabend (10. September) die Gemüter spalten. Die wichtigsten Infos zu „Erbarmen. Zu spät.“ im Überblick.

Frankfurt – Der „Tatort“ ist zurück in Frankfurt. Sonntag (10. September) strahlt die ARD den neuen Fall „Erbarmen. Zu Spät“ um 20.15 Uhr aus. Nach der langen Sommerpause, einem „Polizeiruf 110“ und dem Fall aus Ludwigshafen in der vergangenen Woche ist der Sonntagskrimi wieder mit einer Erstausstrahlung aus der Region am Start. Der Titel des neuen Falls verrät es bereits: Die Hessen kommen.

ARD-„Tatort: Erbarmen. Zu spät“ Sonntag (10. September) aus Frankfurt: Die Handlung

Der neue „Tatort“ aus Frankfurt kommt düster daher: Am Rande eines Waldgebietes fahren nachts zwei Autos über einen Feldweg. Darin: Brix (Wolfram Koch) und weitere Polizeibeamte. Außerdem ein Verdächtiger, Anton Schilling (Niels Bormann), der kurz zuvor zur Polizei gekommen ist und berichtet hat, dass der Polizist Simon Laby (Sebastian Klein) erschossen und dann am Waldrand vergraben wurde. Die Suche verläuft schwierig. Schilling kann sich nicht mehr erinnern, wo die Stelle genau liegt. Es ist dunkel, er hat getrunken. Auch scheint er Angst zu haben. Als man schließlich das Waldhaus Labys durchsucht und dort große Mengen an Essensvorräten, Waffen, Munition und ein falsches Polizeiauto entdeckt, bekommt der Fall eine ganz neue Dimension. Ein alter Bekannter von Brix scheint in die Sache verstrickt zu sein. Brix kann oder will das zuerst nicht recht glauben. Janneke (Margarita Broich) aber vermutet schon bald, dass es bei der Suche in dieser einen Nacht nicht nur um einen Toten geht.

„Tatort“ Sonntag (10. September) aus Frankfurt: Die Schauspieler aus „Erbarmen. Zu spät“

Das Frankfurter Ermittlerteam Janneke und Brix alias Margarita Broich und Wolfram Koch ist inzwischen eine feste Größe beim „Tatort“ in der ARD. Der Fall „Erbarmen. Zu spät“ ist bereits der 17. des Duos. Die Besetzung im Überblick:

Rolle Schauspieler Paul Brix Wolfram Koch Anna Janneke Margarita Broich Radomski Godehard Giese Glasner Karsten Antonio Mielke Franz Decker Uwe Rohde Schilling Niels Bormann Polizistin Schüssler\t Lotte Schubert Bachmann Werner Wölbern Jonas Isaak Dentler

Die Drehorte zum „Tatort: Erbarmen. Zu spät“ Sonntag (10. September) aus Frankfurt

Für den neuen „Tatort“ des Ermittlerduos aus Frankfurt zog es die Macher vor allem vor die Tore der Stadt. Denn viele Drehorte des neuen Falls „Erbarmen. Zu spät“ liegen in der Wetterau.

Gedreht wurde in einem Waldstück bei Karben sowie in Rosbach und Bad Vilbel.

Kritiken: So wird der neue „Tatort“ aus Frankfurt Sonntag (10. September)

Der Sonntagskrimi polarisiert. Manche lieben es traditionell, andere eher experimentell. Was sagen andere über den neuen Fall „Erbarmen. Zu spät“ aus Frankfurt? Der Überblick.

„Als einen Western hat Bastian Günther, der das Drehbuch schrieb und Regie führte, sein Nachtstück bezeichnet. Weil es da um Männer geht, weil es um Natur geht und darum, wie ein einsamer Gesetzeshüter (Paul Brix) versucht, sich gegen die Übermacht eines pervertierten Systems zu stemmen.“ (Welt)

„Früh in dieser neuen Saison hat Frankfurt mit ‚Erbarmen. Zu spät‘ schon einen hübschen Vorsprung: im Rennen um den schlechtesten Tatort 2023/24.“ (FR)

„9 von 10 Punkten.“ (Spiegel)

„Am Schluss wird es dann richtig, richtig abgefahren – nennen wir es Polit-Mystery –, aber wer so einen Film hinstellt, lässt sich auch nicht auf halbe Sachen ein.“ (Süddeutsche)

„Der Krimi ist spannend, thematisch relevant und gut gespielt.“ (Stern)