Ironman Frankfurt 2023 läuft: Erster Athlet überquert die Ziellinie – Sperrungen auf Straße und Schiene

Von: Florian Dörr, Erik Scharf

Teilen

Der Ironman Frankfurt 2023 läuft. Die wichtigsten Infos zu Strecke, Verkehrsbehinderungen und Übertragung im Überblick. Der News-Ticker.

+++ 15.20 Uhr: Und jetzt hat es auch Sarah True geschafft! Sie gewinnt den Ironman Frankfurt in einer Zeit von 8 Stunden und 55 Minuten und lässt sich auf dem Römer feiern. Herzlichen Glückwunsch! Zwei Minuten nach ihr läuft Skye Moench ein. Die beiden US-Amerikanerinnen umarmen sich und zelebrieren nun gemeinsam ihren Erfolg.

+++ 15.15 Uhr: Lukas Stahl ist der erste Finisher beim Ironman 2023. Der Altersklassenathlet läuft 8:50 Stunden nach dem Start am Langener Waldsee über den propenvollen Römer und den roten Teppich. Unterdessen hat sich Laura Jensen mit einer unfassbaren Willensleistung auf Platz vier vorgekämpft, nachdem sie kurzzeitig in den Gehmodus übergegangen war.

Führungswechsel zehn Kilometer vor dem Ziel

+++ 14.35 Uhr: Sarah True hat rund neun Kilometer vor dem Ziel die Führung übernommen. Sie überholte ihre Landsfrau Skye Moench und lief ihr auch direkt davon. Der Sieg beim Ironman Frankfurt dürfte True nicht mehr zu nehmen sein.

+++ 13.47 Uhr: Nun ist auch die dritte Deutsche aus dem Rennen zu sein: Carolin Lehrieder unterbricht auf Platz drei liegend ihren Lauf. 29,5 Kilometer vor dem Ziel bleibt sie stehen, läuft von der Strecke und lehnt sich völlig erschöpft an einen Baum. Auf der Radstrecke waren zuvor bereits Daniela Bleymehl aus Darmstadt und Svenja Thoes ausgeschieden. Im Rennen ist noch Laura Jensen, derzeit auf Rang sechs.

+++ 13.03 Uhr: Rund zehn Kilometer sind auf der Laufstrecke absolviert, Carolin Lehrieder liegt auf Position zwei – noch, denn Sarah True (USA) läuft mit hohem Tempo an die Deutsche heran. In Führung liegt weiterhin Skye Moench. Die Schwedin Svensk ist nach einer Toilettenpause zurückgefallen.

Carolin Lehrieder muss nach etwas mehr als zehn Kilometern auf der Laufstrecke aufgeben. © Blatterspiel/Jan Huebner/Imago

Spitzentrio geht auf die Laufstrecke

+++ 12.12 Uhr: Das Spitzentrio Lehrieder, Moench und Svensk steigt in der Frankfurter Innenstadt vom Rad ab und wechselt auf die Marathonstrecke am Mainufer entlang. Der Vorsprung auf die Verfolger – darunter befindet sich mit Laura Jense die derzeit zweitebeste Deutsche auf ihrer ersten Langdistanz – beträgt mittlerweile 2:30 Minuten. 5:53 Stunden Rennzeit sind schon vergangen. Und jetzt beginnen erst die 42 Laufkilometer. Wahnsinn!

Ironman in Frankfurt: Die Renntag in Bildern Fotostrecke ansehen

+++ 11.48 Uhr: Noch zehn Kilometer auf dem Rad bleiben übrig. Aus der großén Spitzengruppe hat sich ein Trio abgesetzt – Carolin Lehrieder, Skye Moench (USA) und die Schwedin Svensk. Ihr Vorsprung kurz vor dem Wechsel auf die Marathonstrecke liegt bei rund einer Minute.

Alois Lehmann aus Hessen der älteste Teilnehmer beim Ironman

+++ 11.12 Uhr: Der heimliche Star des Ironman 2023 ist Alois Lehmann. Der Hesse ist mit seinen 71 Jahren der älteste Teilnehmer im Feld und kämpft sich tapfer über die Radstrecke. Seine Lieblingsdisziplin ist laut eigener Aussage der Marathon.

+++ 10.40 Uhr: Daniela Bleymehl ist raus! Die Titelverteidigerin ist rund 60 Kilometer vor Ende der Radstrecke ausgestiegen. Schon während des Rennens klagte sie über Unterkühlung. Sanitäter sind direkt zur Stelle, reichen ihr eine Wärmedecke. Zudem berichtet hr-Reporter Markus Philipp von Kreislaufproblemen. Nachbarn unterstützten die Sanitäter bei den ersten Behandlungen.

Schwerer Schlag für Titelverteidigerin Daniela Bleymehl aus Darmstadt: Sie muss auf der Radstrecke wegen Unterkühlung aussteigen. © Blatterspiel/Jan Huebner/Imago

Ironman Frankfurt: Neun Fahrerinnen in der Spitzengruppe

+++ 10.28 Uhr: Das Führungsduo um Clarke und Brandon ist nun auch gestellt. Neun Frauen radeln nun in der Spitzengruppe der Marathonstrecke am Mainufer entgegen. Neben dem ehemaligen Trio um Clarke, Brandon und True sind Sara Svensk, Maja Stage Nielsen, Carolin Lehrieder, Syke Moench, Julie Derron und Agnieszka Jerzyk vorne dabei.

+++ 9.58 Uhr: Sarah True, die nach dem Schwimmen noch Teil des Führungstrios war, wird von der Verfolgergruppe um Carolin Lehrieder geschluckt. Zwar hat die Athletin aus den USA noch knapp 30 Sekunden Vorsprung, der dürfte aber zum Start der zweiten Radrunde recht schnell aufgebraucht sein.

Letzter Schwimmer wechselt auf die Radstrecke

+++ 9.13 Uhr: Zwischenstand auf der Radstrecke: Daniela Bleymehl aus Darmstadt liegt derzeit auf Rang 10, hat rund sieben Minuten Rückstand auf das Führungsduo um Rebecca Clarke und Lauren Brandon. Etwas näher dran sind Carolin Lehrieder und Laura Jansen. Lehrieder liegt derzeit auf Rang sechs mit rund 4:30 Minuten Rückstand. Rund die Hälfte der 180 Kilometer auf dem Rad sind absolviert.

Derweil ist der letzte Schwimmer aus dem Langener Waldsee gesteigen. Die Grenze von 2:20 Stunden hat der Athlet noch eingehalten und darf nun aufs Rad.

Rund zwei Stunden nach dem Start sind alle Athletinnen und Athleten auf der Radstrecke. © Jan Huebner/Imago

+++ 8.22 Uhr: Der Ironman ist neben der sportlichen Höchstleistungen auch immer wieder für kuriose Geschichten am Rande des sportlichen Geschehens gut. Wie hr-Reporter Ralf Scholt von der Strecke berichtet, sind die Tempo30-Blitzer in den Ortschaften auf der Radstrecke scharfgestellt. Die Geräte dürften heute einiges produzieren. Einen Geldregen für die Gemeinden wird es dennoch nicht geben – zumindest was die Fotos von Radfahrerinnen und Radfahrern angeht.

Sicherheitsvorkehrungen nach tödlichem Unfall in Hamburg verschärft

+++ 7.46 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall beim Triathlon in Hamburg sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Ironman in Frankfurt nochmal nachgeschärft worden. Die Kampfrichter achten besonders darauf, dass die Motorradfahrer mit den TV-Kameras genügend Abstand zu den Athletinnen und Athleten halten. Zudem ist die maximale Zahl an begleitenden Motorrädern reduziert worden und es gibt erstmals ein „Monitoring Bike“.

Daniela Bleymehl aus Darmstadt und Katharina Wolf liegen derzeit rund neun Minuten hinter der Spitzengruppe. Mit dabei ist auch Laura Jansen, die in der Triathlon-Bundesliga für den TV Bad Orb unterwegs ist.

Radstrecke durch Main-Kinzig-Kreis und die Wetterau

+++ 7.24 Uhr: Das Führungstrio wechselt vom Schwimmen zum Radfahren. Rebecca Clarke (Neuseeland), Sarah True (USA) und Lauren Brandon (USA) machen sich auf die Radstrecke. DIese führt von Langen aus durch den Main-Kinzig-Kreis bis in die Wetterau.

Mit Carolin Lehrieder, Daniela Bleimehl und Katharina Wolf kommen drei deutsche Athletinnen nach und nach auch auf die Radstrecke. Dort dürften sie sich gemeinsam auf die Verfolgung der Spitzengruppe machen.

Kurze Konfusion beim Schwimmen im Langener Waldsee

+++ 7.04 Uhr: Das erste Drama rund 40 Minuten nach dem Start: Eine Verfolgergruppe beim Frauen-Rennen schwimmt in die falsche Richtung. Offenbar hatten sich die Schwimmerinnen um Carolin Lehrieder an einem DLRG-Boot orientiert, das aber direkt nichts mit dem Rennen zu tun hat.

Nach kurzer Konfusion sind die Triathletinnen zwar wieder auf dem richtigen Kurs, allerdings mit zusätzlichem Rückstand auf das Führungstrio.

14 Grad beim Start am Langener Waldsee

+++ 6.50 Uhr: Es ist jedes Jahr aufs Neue ein riesiges Spektakel. Um 6.30 Uhr stürzen sich hunderte Triathletinnen und Triathleten in den Langener Waldsee. Der Ironman 2023 läuft.

Die hohen Temperaturen der vergangenen Jahre bleiben den Teilnehmern und Teilnehmerinnen heute erspart. Rund 14 Grad zeigt das Thermometer am frühen Morgen in Langen.

Der Start beim Ironman Frankfurt führt die Athetinnen und Athleten in den Langener Waldsee. (Archivfoto) © Ingo Kutsche/Imago

Ironman Frankfurt 2023: Strecke, Sperrungen und Behinderungen im ÖPNV

Erstmeldung vom Samstag, 1 Juli: Es ist eines der sportlichen Sommer-Highlights in Frankfurt und Umgebung: Der Ironman ist zurück. Am Sonntag (2. Juli) ist es wieder soweit. Die 2023er-Auflage steht an. Rund 4000 Teilnehmer aus über 60 Nationen und hunderttausende Zuschauer werden erwartet. Im vergangenen Jahr gewann sogar eine Lokalmatadorin bei den Frauen: Daniela Bleymehl aus Darmstadt kam als erste ins Ziel. Bei den Männern siegte der Franzose Denis Chevrot. Doch nicht nur Profis sind dabei, auch Amateure können teilnehmen. Doch sie müssen durchaus trainiert sein: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss ein Marathon stehen auf dem Programm.

Wie immer geht es beim Ironman Frankfurt auch 2023 wieder durch die Mainmetropole hindurch, um die Stadt herum und zum krönenden Abschluss noch einmal ins Herz: auf den Römerberg.

Ironman Frankfurt 2023: Vom Start am Langener Waldsee zunächst durch Frankfurt und in die Wetterau

Die Strecke startet traditionell am Langener Waldsee. Dort geht es für die Athleten in mehreren Bahnen kreuz und quer durchs Wasser. Anschließend steigen die Ironman-Teilnehmer aufs Rad und beginnen ihren 180-Kilometer-Ritt bei Walldorf unweit des Flughafens. Von dort führt die Strecke 2023 durch die Frankfurter Innenstadt nach Nordosten zunächst in den Main-Kinzig-Kreis und dann weiter in die Wetterau. Nördlichster Punkt hier ist Stammheim. Anschließend fahren die rund 4000 Sportler wieder nach Süden durch die Innenstadt - und starten zu einer zweiten Runde. Zum Schluss steht beim Ironman Frankfurt 2023 dann natürlich noch ein Marathon statt, der traditionell am Mainufer entlang führt und auf dem Römerberg endet. Die genauen Streckendaten finden Sie hier.

Der Ironman Frankfurt lockt auch 2023 wieder in die Innenstadt. (Archiv) © Patrick Screiber/Kegler/Imago

Das hat natürlich Auswirkungen auf den Verkehr in Frankfurt und darüber hinaus. Rund um die Strecke gibt es Sperrungen für Rad- und Autofahrer. Und auch der ÖPNV in Frankfurt wird durch den Ironman massiv durcheinandergewirbelt. Zum einen, weil Massen an Zuschauern transportiert werden wollen. Zum anderen, weil Strecken gesperrt werden. Konkret bedeutet das:

Ironman Frankfurt 2023: Massive Einschränkungen bei ÖPNV - Doch S- und U-Bahnen bieten mehr Platz

S-Bahnen: Die Züge der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 sind zu ausgewählten Zeiten mit erhöhter Kapazität unterwegs. Auf der S-Bahnlinie S4 werden in Richtung Langen sowie in Richtung Kronberg morgens jeweils vier zusätzliche Verbindungen angeboten.

Die Züge der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 sind zu ausgewählten Zeiten mit erhöhter Kapazität unterwegs. Auf der S-Bahnlinie S4 werden in Richtung Langen sowie in Richtung Kronberg morgens jeweils vier zusätzliche Verbindungen angeboten. U-Bahnen: Fahren planmäßig. Die Linien U1, U2, U3, U4, U6, U7 und U8 bieten mehr Platz durch längere Züge.

Derweil sieht es bei der Straßenbahnen, die am Sonntag (2. Juli) während des Ironman Frankfurt 2023 nicht wie gewohnt verkehren können, wie folgt auch:

Die besten Fotos vom Triathlon-Spektakel in und um Frankfurt Fotostrecke ansehen

Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdtstraße): Die Linie 11 verkehrt zwischen 6 und 17 Uhr nur zwischen Zuckschwerdtstraße und Hauptbahnhof. Ab 17 Uhr nimmt sie dann, umgeleitet über Sachsenhausen, ihre Fahrt bis Fechenheim Schießhüttenstraße wieder auf.

Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Straße – Schwanheim Rheinlandstraße): Die Linie 12 verkehrt zwischen 6 und 17 Uhr im Westen der Stadt nur zwischen Rheinlandstraße und Willy-Brandt-Platz. Im Osten bildet sie einen Ringverkehr von der Eissporthalle über Zoo, Konstablerwache und Bornheim Mitte zurück zur Eissporthalle. Ab 17 Uhr wird sie, ebenfalls umgeleitet über Sachsenhausen, wieder auf ihrem ganzen Linienweg verkehren.

Linie 14 (Gallus Gustavsburgplatz – Bornheim Ernst-May-Platz): Die Linie 14 verkehrt zwischen 6 und 17 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Hauptbahnhof. Zwischen Wittelsbacher Allee und Börneplatz kann die Linie 12 als Ersatz genutzt werden. Ab 17 Uhr wird dann auch die Linie 14 zwischen Hauptbahnhof und Allerheiligentor über Sachsenhausen umgeleitet.

Linie 15 (Niederrad Haardtwaldplatz – Südbahnhof): Die Linie kann von etwa 6 bis 10.30 Uhr den Südbahnhof nicht erreichen und wird vom Haardtwaldplatz zum Hauptbahnhof (Südseite) umgeleitet.

Linie 16 (Ginnheim – Offenbach Stadtgrenze): Hier wird die Linie von etwa 6 bis 10.30 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof unterbrochen. Aus Ginnheim endet sie am Hauptbahnhof, von Offenbach kommend wird sie ab Südbahnhof zur Louisa umgeleitet.

Linie 17 (Rebstockbad – Neu-Isenburg Stadtgrenze): Die 17 ist von etwa 6 bis 10.30 Uhr nur zwischen Rebstockbad und Hauptbahnhof (Südseite) im Einsatz.

Linie 18 (Preungesheim Gravensteiner-Platz – Louisa Bahnhof): Die Linie fährt von etwa 6 bis 10.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Neu-Isenburg, von 10.30 bis etwa 17 Uhr endet sie dann bereits an der Louisa.

Ebbelwei-Expreß: Der Ebbelwei-Expreß der VGF verkehrt nicht.

Noch massiver sind die Busse von den Einschränkungen zugunsten des sportlichen Großereignises in der Mainmetropole betroffen:

Linie 25 (Berkersheim – Nieder-Erlenbach): Die Linie ist von etwa 8 Uhr bis 17 Uhr nur zwischen Harheim Tempelhof und Berkersheim Bahnhof unterwegs.

Linie 29 (Nieder-Erlenbach – Nordwestzentrum): Die Linie verkehrt von etwa 8 bis 17 Uhr nur zwischen Nieder-Eschbach und Nordwestzentrum.

Linie 30 (Bad Vilbel Bahnhof – Friedberger Warte) und Linie M43 (Bornheim Mitte – Bergen Ost): Von etwa 7.45 bis 17 Uhr verkehren die Linien 30 und M43 als gemeinsame Ringlinie von Bornheim Mitte über Friedberger Warte und Heiligenstock/Lohrberg nach Bergen und ab dort über Seckbach zurück nach Bornheim Mitte. Zwischen Heiligenstock und Bad Vilbel kann die Linie 30 nicht verkehren. Von Bornheim Mitte Richtung Seckbach und Enkheim gelangt man von etwa 6 bis 15 Uhr mit einer weiteren Ringlinie M43, die über Vilbeler Landstraße, Borsigallee und Riederwald nach Bornheim zurückkehrt.

Linie M32 (Ostbahnhof – Westbahnhof): Von etwa 8.30 bis 17 Uhr verkehrt die Metrobuslinie M32 nur zwischen Ostbahnhof/Sonnemannstraße und Günthersburgallee.

Linie M34 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Mitte): Die Metrobuslinie kann von etwa 7.30 bis 17 Uhr nicht nach Bornheim fahren, sondern verkehrt nur zwischen Mönchhofstraße und Homburger Landstraße/Marbachweg.

Linie M36 (Westbahnhof – Sachsenhausen Hainer Weg): Von etwa 6 bis 17 Uhr fährt die Metrobuslinie nur zwischen Westbahnhof und Peterskirche sowie zwischen Südbahnhof und Hainer Weg.

Linie 40 (Enkheim Hessen-Center – Bergen Ost): Die Linie 40 nimmt ihren Betrieb erst gegen 15 Uhr auf.

Linie 42 (Enkheim U-Bahn-Station – Bergen Ost): Die Linie kann von etwa 6 bis 15 Uhr weder die U-Bahnstation Enkheim noch den Stadtteil Bergen erreichen. Sie verkehrt auf einem Rundkurs zwischen Leuchte und der Rangenbergstraße/Riedschule in Enkheim.

Linie M43 (Bergen Ost – Bornheim Mitte): siehe Linie 30

Linie 44 (Seckbach Leonhardsgasse – Fechenheim Friedhof): Der Betrieb auf dieser Linie erfolgt bis etwa 15 Uhr nur von der Leonhardsgasse bis zur Birsteiner Straße, kurz vor der Mainkur.

Linie 61 (Flughafen Terminal 1 – Südbahnhof): Von etwa 5.30 bis 10 Uhr werden die Busse vom Flughafen über die Autobahn A5 und von der Abfahrt Niederrad am südlichen Mainufer, über Lyoner Straße und Goldsteinstraße zum Oberforsthaus umgeleitet. Zurück verkehren sie ab Triftstraße auf dem normalen Weg zum Flughafen.

Linie X61 (Flughafen Terminal 1 – Südbahnhof): Die Expressbuslinie stellt ihren Betrieb von etwa 5.30 bis 10 Uhr ein.

Linie 65 (Nieder-Erlenbach – Bad Vilbel Bahnhof): Die Linie 65 nimmt ihren Betrieb erst gegen 17 Uhr auf.

Linie X77 (Cargo City Süd – Südbahnhof): Diese Expressbuslinie verkehrt von etwa 5.30 bis 15 Uhr nur zwischen Flughafen Gebäude 543 und Gateway Gardens Mitte.

Linie 83 (Lohrbergbus: Friedberger Warte – Lohrberg): Der Lohrbergbus beginnt seine erste Fahrt erst um 17.19 Uhr ab Friedberger Warte.

Ironman Frankfurt 2023: Verkehr über Stadtgrenzen gestört - Übertragung in TV- und Stream

Auch über die Grenzen Frankfurts hinaus gibt es mit Blick auf den Verkehr Sperrungen für Autofahrer, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer. Und das über Stunden: Start für den Ironman 2023 ist am Sonntag (2. Juli) bereits um 6.30 Uhr. Die schnellsten Athleten werden rund acht Stunden unterwegs sein.

Wem das alles zu viel Trubel ist - immerhin sind hunderttausende erwartete Zuschauer nicht für jeden etwas - der kann den Ironman Frankfurt dennoch verfolgen. Denn der Hessische Rundfunk überträgt ab 6.15 Uhr live in TV und Stream. Bis 15.45 Uhr, also über mehr als neun Stunden, soll das Rennen der rund 4000 Athleten übertragen werden. (fd/esa)