Sinkt die Titanic? Frankfurter Satiremagazin in Schwierigkeiten – Abos müssen her

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das Satiremagazin Titanic ist in finanziellen Schwierigkeiten. Das Magazin braucht 5000 neue Abonnenten, um vorerst über die Runden zu kommen.

Frankfurt – Steigende Kosten und sinkende Einnahmen drohen das Frankfurter Satiremagazin Titanic in den Ruin zu treiben. „Titanic ist pleite wie noch nie (Printkrise, Inflation, steigende Papierpreise, seltene Erden für die Titanic-Büropflanzen, Massagesessel für die Chefredaktion)“, schrieb das Blatt am Freitag (8. September) auf seiner Internetseite und rief zu einer Rettungsaktion auf – über neue Abos. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) darüber berichtet. Die Leserinnen und Leser könnten die Titanic retten, indem sie Abonnentinnen und Abonnenten werden.

5.000 Abonnements brauche der Verlag, um bis zum Jahresende über die Runden zu kommen. Die verkaufte Auflage sei auf rund 15.000 Exemplare gesunken, die Papier- und Druckkosten hätten sich verdreifacht, so Oliver Maria Schmitt, Ex-Chefredakteur und einer der Herausgeber des Satiremagazins. Hinzu komme das Problem, so die FAZ weiter, dass es in Sachen Satire immer mehr Konkurrenz gebe, auch bei Sendern wie ARD und ZDF, etwa durch Jan Böhmermann oder die heute show. Beim Publikum, das Satire im Alltag brauche, „grätschen uns die Öffentlich-Rechtlichen massiv rein“, zitiert die Zeitung Schmitt.

Ausgaben des Satiremagazins Titanic liegen an einem Kiosk aus. (Archivbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Leserinnen und Leser sollen Satiremagazin Titanic vor dem Untergang retten

Zudem gebe es ein verändertes „Satire-Nutzungsverhalten“, dem ein monatlich erscheinendes Magazin mit einem redaktionellen Vorlauf von einer Woche nur schwer gerecht werden könne. Diese „anachronistische Darreichungsform“ sei immer schwerer zu vermitteln. Man müsse daher darüber nachdenken, wie eine „Titanic 5.0“ aussehen könne. Zunächst aber beginne die Rettungsaktion. Schmitt hofft, dass sich genügend Menschen finden, die sagen: „Eine Welt ohne Titanic wollen wir nicht.“

Auf seiner Website schreibt das Magazin: „Satire darf alles, kann aber nichts. Vor allem nicht mit Geld umgehen.“ Gleichzeitig ruft die Titanic dazu auf, Abos abzuschließen, zu spenden oder Anzeigen zu schalten. Der Hilferuf endet mit den Worten: „Helfen Sie uns dabei, das letzte Printmagazin auf dem deutschen Markt zu werden!“ (cas)