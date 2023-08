Mischlings-Hündin hat viel Schlimmes erlebt: Gibt es ein Happy-End für Shiva?

Von: Josefin Schröder

Teilen

Hunde-Dame Shiva lebt im Tierheim Frankfurt – hoffentlich nur für eine kurze Zeit. Wer hat ein Herz für Shiva und gibt ihr eine neue Chance?

Frankfurt – „Welcher Staff-Liebhaber möchte unserer gestromten Schönheit Herz und Heim schenken?“, fragt das Tierheim Frankfurt auf der Webseite. Shiva, eine Mischung aus Staffordshire Terrier und Olde-English-Bulldogge, sucht nämlich neue Besitzer.

Aufgrund einer Sicherstellung wurde die Hündin vom Frankfurter Tierheim aufgenommen. Das sei aber nicht ihre Schuld gewesen, sondern die der vorigen Besitzer, so das Tierheim Frankfurt. Vermutlich wurde Shiva bisher wenig artgerecht behandelt. Das soll sich nun ändern.

Wer hat ein Herz und Zuhause für diese süße Fellnase aus dem Tierheim Frankfurt? © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Tierheim Frankfurt sucht erfahrene Hundefreunde für Shiva

Die fast drei-jährige Hündin zeigt sich neuen Menschen gegenüber zunächst eher schüchtern und misstrauisch. Ihr Vertrauen muss man sich verdienen. Hat man das geschafft, so begegnet einem die Mix-Hündin sehr freundlich, offen und verschmust, heißt es in der Beschreibung. Da Shiva gerne aufpassen und Haus und Hof bewachen möchte, sind hier Personen gefragt, die Erfahrung im Umgang mit Hunden „mit ausgeprägten territorialen Tendenzen“ haben, gibt das Tierheim an.

Alles über Hündin Shiva aus Frankfurt

Rasse: Staffordshire-Olde-English-Bulldogge-Mix

Geboren am: 29.12.2020

Geschlecht: Hündin

Kastriert: Nein

Verträglich mit Hunden: Noch recht unverträglich

Verträglich mit Katzen: nicht bekannt, kann auf Wunsch im Tierheim getestet werden

Verträglich mit Kindern: Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens 12 Jahre alt und standfest sein

Abgegeben am: 16.08.2023

Generell braucht Shiva klare Strukturen und Regeln – am besten von erfahrenen Hundefreunden. Einige Grundkommandos kennt und beherrscht sie, aber an ihrer Leinenführigkeit und dem Umgang mit Artgenossen kann noch gearbeitet werden. Es scheint so, als habe Shiva in ihrem fast dreijährigen Hundeleben wenig von der (Hunde-)Welt kennenlernen dürfen.

Das Tierheim Frankfurt ist sich sicher: in den richtigen Händen, mit Geduld und liebevoller, konsequenter Erziehung wird sich Shiva zu einer tollen und loyalen Hündin entwickeln.

Neue Chance: Mischlings-Hündin Shiva aus dem Tierheim Frankfurt sucht neue Besitzer. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Interessenten können telefonisch unter Tel: 069 423005 oder 069 423006 Kontakt aufnehmen oder mithilfe des Kontaktformulars. Weitere Informationen gibt es außerdem auf der Facebook-Seite des Tierschutzvereins Frankfurt am Main. (Josefin Schröder)

In Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) soll sich jemand sexuell an einer Pferdestute vergangen haben. Es gingen viele Hinweise ein, doch die Polizei ist vorsichtig.