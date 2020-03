„Strukturlos und unkoordiniert“ - Corona-Verdachtspatientin entsetzt über Uniklinik Frankfurt

Eine Betroffene aus Seligenstadt erzählt von ihren schlechten Erfahrungen am Coronavirus-Testcenter der Uniklinik Frankfurt.

Seligenstadt - Lange Menschenschlangen, stundenlanges Warten, Chaos und zu wenig Tests - die Erfahrungen, die die Seligenstädterin Corina Krone am Coronavirus-Testcenter an der Frankfurter Uniklinik gemacht hat, klingen wenig ermutigend, kaum professionell, wenig durchdacht und willkürlich.

Corina Krone, seit Montag eine sogenannte Corona-Verdachtspatientin, heißt natürlich ganz anders, ihren Namen möchte sie aber nicht in der Zeitung lesen. Dafür hat sie uns von ihren Erfahrungen berichtet.

Test auf Coronavirus: Lange Warteschleife beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst Hessen

Am vorvergangenen Wochenende (06.-08.03.2020) war die Seligenstädterin mit ihrer Familie auf einer Hochzeit in Tirol eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt war diese Region noch kein Corona-Krisengebiet, dazu wurde sie erst eine knappe Woche später erklärt.

Wieder zurück in der Heimat tauchen bei Corina Krone und den Familienmitgliedern Erkältungssymptome auf. Die Seligenstädterin geht aber zunächst weiter arbeiten. Als Tirol dann am vergangenen Freitag zum Krisengebiet erklärt wird, will sie überprüfen lassen, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Sie kontaktiert den Ärztlichen Bereitschaftsdienst Hessen, fliegt beim Versuch anzurufen etwa zehn Mal aus der Leitung. Als eine Verbindung endlich klappt, hängt sie auf Platz 44 in der Warteschlange. Nach einer Dreiviertelstunde meldet sich jemand vom Bereitschaftsdienst, nimmt ihre Daten auf und kündigt den Rückruf eines anderen Mitarbeiters an. Der meldet sich drei Stunden später und verweist sie an das Testzentrum an der Uniklinik in Frankfurt.

Test auf Coronavirus in Frankfurt: Drei Stunden Wartezeit bis zur Befragung

Um 9.15 trifft sie in Frankfurt ein, reiht sich in eine „riesige Schlange“ ein. Sie schätzt sie auf 800 Meter Länge, etwa 300 Menschen, die in größeren Abständen voneinander anstehen. Corina Krone schildert die Situation als „strukturlos und unkoordiniert“. Erst zwischen 12.30 und 13 Uhr kommen zwei Ärzte, stellen Fragen nach Aufenthalt in Krisengebieten und unsicheren Kontakten, sortieren Wartende aus, die wohl nicht in Frage kommen, und schicken sie weg.

Corina Krone passt ins Profil, darf weiter anstehen. Zwischendrin verkündet ein Arzt, dass es nur 50 Tests gebe. Wer keine Symptome verspüre, solle daher nach Hause gehen. Später korrigiert ein Arzt, es liege nicht an der Anzahl der Tests, vielmehr schließe die Stelle um 14 Uhr. Gegen 13.45 Uhr ist die Seligenstädterin getestet und darf sich samt Mann, zwei Kindern und Au-Pair-Mädchen in „freiwillige Quarantäne“ begeben.

Coronavirus-Test an der Uniklinik Frankfurt: Rückmeldung nur bei positivem Ergebnis

Am Dienstag (17.03.2020) sprach sie am Telefon von leichten Erkältungssymptomen, ansonsten gehe es allen gut. Mit ihrer Familie wartet sie nun auf das Ergebnis. Informiert wird sie nur, wenn das Ergebnis positiv ausfällt, ansonsten muss sie es beim Gesundheitsamt erfragen. Wann das Resultat vorliegt, konnte ihr niemand sagen.

Auf diverse Fragen zum chaotischen Ablauf des Tests antwortete die Pressestelle der Frankfurter Uniklinik bis Redaktionsschluss nicht. So gab es auch auf die Frage nach der Zuverlässigkeit des Tests noch keine Informationen.

An dessen Wirksamkeit zweifelt aber der Lungenfacharzt und frühere Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg (SPD). Der 73-Jährige, dessen Position in krassem Widerspruch zum Robert Koch-Institut steht, war von 1994 bis 2009 Mitglied des Bundestags und stand unter anderem dem Gesundheitsausschuss im Europarat vor.

Lungenfacharzt zweifelt Coronavirus-Tests an

Der Corona-Test sei bisher von keiner Bundesbehörde validiert, also auf seine Wirksamkeit überprüft worden. Es sei daher unklar, ob der Test das misst, was er angibt zu messen, sagte Wodarg in einem Youtube-Interview. So wisse man nicht, ob der Test nur einen Sars-Virus anzeige oder auch andere. Es gebe viele Möglichkeiten, dass der Test positiv reagieren könne.

Im ZDF-Magazin „Frontal 21“ kritisierte Wodarg die Maßnahmen, die derzeit von der Regierung getroffen werden, als „medizinisch nicht begründbar“. Es sei eine Virusinfektion, wie sie jedes Jahr auftauche. Die Zahl der Toten sei in allen Ländern bisher sogar geringer als in den Vorjahren.

Wodarg fordert daher einen Untersuchungsausschuss im Parlament. Was gerade passiere, sei unverantwortlich. „Die Menschen werden geschädigt durch fahrlässiges Verhalten.“ Er wünsche sich „pfiffige Rechtsanwälte“, die das endlich stoppten.

Von Oliver Signus