Schwerer Verkehrsunfall in Frankfurt: Radfahrer gerät unter Lkw – schwer verletzt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Ein 65-jähriger Radfahrer wird in Frankfurt von einem Lkw erfasst und gerät unter das Fahrzeug. Er wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Frankfurt – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend (2. August) in Frankfurt ereignet. An der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Miquelallee geriet ein 65-jähriger Radfahrer unter einen Lkw und wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und hat die Ermittlungen aufgenommen, wie sie am Donnerstag (3. August) mitteilte.

Nach Angaben der Polizei war der 65-jährige Radfahrer gegen 18.25 Uhr auf dem Radweg der Eschersheimer Landstraße stadteinwärts unterwegs. Er wollte die Miquelallee überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer in die gleiche Richtung.

Ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Schwerer Verkehrsunfall in Frankfurt: Radfahrer schwer verletzt – Polizei ermittelt

An der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Miquelallee bog der Lkw-Fahrer nach rechts ab und erfasste den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß geriet der 65-Jährige unter das schwere Fahrzeug. Passanten machten den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam.

Der schwer verletzte Radfahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden, was zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr führte.

Bahnreisende müssen sich weiter gedulden – Brücke in Frankfurt nach Lkw-Unfall weiter gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Klärung des genauen Unfallherganges beauftragt. Sowohl der Lkw als auch das Fahrrad wurden von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Unfallermittlungen und die Suche nach der genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer (069) 755-46223 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cas)