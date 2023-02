Schwerer Verkehrsunfall auf der A5 – Vollsperrung und Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Caspar Felix Hoffmann, Florian Dörr

Auf der A5 bei Bensheim sind ein Pkw und ein Lkw verunglückt. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt, die Rettungsarbeiten dauern an.

Update vom Samstag, 25. Februar, 15.35 Uhr: Zwei Menschen wurden bei dem Unfall auf der A5 bei Bensheim schwer verletzt, wie die Polizei jetzt bestätigt. Auch zum Unfallhergang gibt es weitere Details.

Demnach war ein 55-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis mit seinem Auto zunächst auf dem linken Fahrstreifen der A5 unterwegs und kam nach Angaben von Zeugen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein auf dem Standstreifen stehendes Pannenfahrzeug. Die beiden verletzten Personen, der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer, bei dem es sich nach unbestätigten Angaben um ein Kind handeln soll, wurden mit zwei Rettungshubschraubern in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die A5 bei Bensheim ist nach dem Unfall weiterhin gesperrt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Bensheim umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen.

Erstmeldung vom Samstag, 25. Februar, 15.15 Uhr: Ein Pkw und ein Lkw sind am Samstag (25. Februar) auf der A5 bei Bensheim (Kreis Bergstraße) verunglückt. Die A5 ist derzeit von Darmstadt in Richtung Heidelberg zwischen Zwingenberg und Bensheim voll gesperrt. Es gibt sechs Kilometer Stau. Die Rettungsarbeiten dauern noch an. Nach ersten Meldungen sind zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Umleitung nach schwerem Verkehrsunfall auf der A5 bei Bensheim (Kreis Bergstraße)

Autofahrer sollten die Umleitung ab Bensheim über die U84 nutzen oder die Unfallstelle über die parallel verlaufende A67 umfahren.

