Schwerer Unfall: Rettungshubschrauber landet auf A3 - Vollsperrung und ein Schwerverletzter

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein schwerer Unfall legt den Verkehr auf der A3 am Frankfurter Flughafen lahm. Eine Person wird in einem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Frankfurt - Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag (8. Februar) auf der A3 nahe des Flughafen Frankfurt. In Höhe der Rollbrücke Ost war es nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt gegen 14.40 Uhr zu einer Kollision gekommen. Ein Sprinter und mindestens zwei Lkw waren beteiligt.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete auf der A3.

Unfall auf A3 nahe Flughafen Frankfurt: Person in Sprinter eingeklemmt

Was genau war passiert? Nach bisherigen Informationen hatte der Fahrer eines Sattelzugs aufgrund eines Rückstaus bremsen müssen. Weitere Fahrzeuge fuhren auf. Eine Person war nach dem Unfall auf der A3 nahe des Flughafen Frankfurt in einem Sprinter im Fußbereich eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mindestens eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Reporter von 5vision.news mitteilen, und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall nahe des Flughafen Frankfurt landete ein Rettungshubschrauber auf der A3. © 5vision.news

Weitere Personen wurden demnach vom Rettungsdienst erstversorgt und vor Ort untersucht.

A3 nahe Flughafen Frankfurt gesperrt: Auch Rettungshubschrauber angefordert

Dadurch, dass die A3 in Höhe der Rollbrücke Ost zeitweise voll gesperrt war, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Raunheim, die Berufsfeuerwehr Frankfurt, mehrere Rettungs- und Notarztwagen, die Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 2 aus Frankfurt.

Auch in anderer Sache musste die Polizei unweit des Frankfurter Flughafens zuletzt eingreifen. Die Beamten ermitteln nun wegen des des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.