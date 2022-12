Schwerer Unfall in Südhessen: Offenbar mehrere Kinder unter Verletzten

Von: Florian Dörr

Bei einem schweren Unfall bei Fürth im Kreis Bergstraße sind offenbar mehrere Kinder verletzt worden. Die Rettungskräfte sind im Einsatz.

Fürth - Schwerer Unfall am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) in Südhessen: In Fürth-Weschnitz (Kreis Bergstraße) kam es auf der B460 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwischen zwei Pkw. Dabei wurden sechs Personen verletzt, darunter auch mehrere Kinder, wie die Reporter von 5vision.media berichten.

Da die Leitstelle nach dem Notruf von einer großen Anzahl verletzter Personen ausging, wurde ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes im Kreis Bergstraße alarmiert.

Nach ersten Angaben wurden bei dem Unfall in Fürth (Kreis Bergstraße) sechs Personen verletzt. © 5vision.media

Unfall bei Fürth (Kreis Bergstraße): B460 zeitweise gesperrt

Die Feuerwehr Fürth war mit den Abteilungen Weschnitz und Krumbach im Einsatz. Die B460 musst für die Dauer der Rettungsarbeiten vollgesperrt werden.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

