Schwerer Unfall auf der A3 beim Wiesbadener Kreuz: Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Von: Jacob von Sass

Auf A3 beim Wiesbadener Kreuz kommt es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Jetzt ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wiesbaden – Auf der A3 auf Höhe des Wiesbadener Kreuzes kam am Dienstagnachmittag (11. April) zu einem schweren Unfall. Momentan ist die Autobahn daher in beide Fahrtrichtungen gesperrt, so die Autobahnpolizei Wiesbaden auf Nachfrage. Es kommt zu erheblichen Staus.

Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe des Wiesbadener Kreuz überschlägt sich ein Auto. © Chris Lorenz/5VISION.NEWS

Wann genau die Sperrung aufgehoben wird, ist noch nicht bekannt. Auch zu beteiligten Fahrzeugen oder möglichen Verletzten gibt es noch keine Details. (Jakob von Sass)

