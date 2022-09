Rettungswagen mit Patient in schweren Unfall verwickelt – Hubschrauber im Einsatz

Von: Christoph Sahler

Auf der B276 im Main-Kinzig-Kreis sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Die Strecke ist voll gesperrt.

Wirtheim - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag (19. September) zwischen Wirtheim und Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis gekommen. Die B276 zwischen der Anschlussstelle zur A66 Richtung Wächtersbach und dem Kreisel in Biebergemünd-Wirtheim ist derzeit voll gesperrt.

„Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Rettungswagen gegen 12.25 Uhr mit einem Patienten und eingeschaltetem Martinshorn die Bundesstraße 276 in Richtung Wirtheim. An der Einmündung „Zehn Morgen“ kam es zum Zusammenstoß mit einem grünen Kleinwagen, an dessen Steuer eine 65 Jahre alte Frau saß“, teilte die Polizei Südosthessen am Nachmittag mit.

Im Main-Kinzig-Kreis ist es zu einem schweren Unfall mit einem Rettungswagen gekommen. © 5Vision.media

Vollsperrung auf B276 zwischen Wirtheim und Wächtersbach

Die Rettungswagenbesatzung und die Autofahrerin wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Eine Notärztin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls im Rettungswagen befand, blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Patient im Rettungswagen wurde durch einen anderen Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Die B276 war am Unfallort für die Dauer der Rettungsmaßnahmen teilweise voll gesperrt. Hinweise von Zeugen des Unfalls nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06051/8270 in Verbindung. (csa)

Auf der B276 zwischen Wirtheim und Wächtersbach ist ein Pkw mit einem Rettungswagen kollidiert. © 5Vision.Media

