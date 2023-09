Schwerer Unfall auf A66: Autofahrer verliert Kontrolle und stirbt

Von: Sebastian Richter

Tödlicher Unfall auf der A66 am Hanauer Kreuz. Ein Mann stirbt, seine Beifahrerin wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Hanau – Ein 42-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall am Hanauer Kreuz tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr, als der Mann mit seinem VW die Verbindung von der Bundesstraße 43a zur Autobahn 66 in Richtung Frankfurt befuhr.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Fahrer in einer Rechtskurve der Ausfahrtsspur von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Leitplanke und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 42-Jährige noch am Unfallort. Die gleichaltrige Beifahrerin des Verunglückten überlebte den Unfall mit leichten Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem schweren Unfall am Hanauer Kreuz wird ein Mensch tödlich verletzt. © 5Vision.news

Tödlicher Unfall auf A66 bei Hanau: Polizei ermittelt Hintergründe

Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und die Reinigung bis etwa 1 Uhr am frühen Donnerstagmorgen gesperrt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Leitplanke wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.

