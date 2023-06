Schwerer Busunfall und Bombenfund: Verkehrschaos in Darmstadt

Von: Sebastian Richter

Der Busunfall in Darmstadt hat die Verkehrssituation noch weiter verschärft. © 5Vision.News

In Darmstadt kommt es zu massiven Behinderungen im Verkehr. Zahlreiche Straßen sind wegen eines Bombenfundes gesperrt - dazu kommt ein heftiger Busunfall.

Darmstadt - Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Montag (5. Juni) alle Hände voll zu tun. Neben dem Bombenfund in der Pallaswiesenstraße kam es am Nachmittag zusätzlich zu einem schweren Busunfall in der Landgraf-Georg-Straße.

Wie das Portal 5vision.news berichtet, war dort gegen 15.30 Uhr ein Bus gegen eine Laterne und einen Blitzer gekracht. Es gibt mehrere Verletzte, die vom Rettungsdienst behandelt werden müssen.

Schon wegen der Bombenentschärfung ist der Verkehr in Darmstadt massiv beeinträchtigt. Zahlreiche Straßen führen durch die Evakuierungszone von rund 500 Metern. Auch die Landgraf-Georg-Straße war über Stunden gesperrt. In der Innenstadt gibt es massive Verkehrsbehinderungen. Besonders aus Richtung Norden sind die Straßen verstopft, ein Durchkommen ist schwer möglich. (spr)