Schwarzes Wochenende auf Hessens Straßen: Weiterer Unfall endet tödlich

Von: Florian Dörr

Erneut kommt auf einer Straße in Hessen ein Mensch ums Leben. Bereits zuvor am Wochenende fanden mehrere Unfälle im Bundesland ein tragisches Ende.

Groß-Gerau - Die Reihe tödlicher Unfälle am Wochenende reißt nicht ab. Am Sonntag (10. Juni) kam ein weiterer tragischer Fall hinzu: Auf der B42 zwischen Büttelborn und Weiterstadt im Kreis Groß-Gerau verlor ein Motorradfahrer sein Leben.

Was war passiert? Der Unfall geschah nach unbestätigten Informationen der Reporter von 5vision.news während eines Abbiegevorgangs eines Transporters. Der Fahrer am Steuer wollte den Wagen offenbar in einen Waldweg einbiegen lassen. Dabei kam es zu einer Kollision mit ein Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt schwerste Verletzungen.

Trotz der umgehend eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Rettungskräfte an der Unfallstelle verstarb der Motorradfahrer noch vor Ort im Kreis Groß-Gerau.

Tödlicher Unfall im Kreis Groß-Gerau: B42 zeitweise voll gesperrt

Die genaue Unfallursache und der -ablauf sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen durch die zuständigen Behörden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber aus Mainz.

Ein Motorradfahrer verlor sein Leben auf der B42 zwischen Büttelborn und Weiterstadt. © 5vision.news

Die B42 zwischen Büttelborn und Weiterstadt war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Ob ein Gutachter durch die Staatsanwaltschaft beauftragt wurde, den Unfallhergang zu rekonstruieren, das ist derzeit noch nicht bekannt.

Mehrere tödliche Unfälle am Wochenende in Hessen

Der schwere Unfall, bei dem am Sonntag ein Motorradfahrer verstarb, reiht sich ein in ein Schwarzes Wochenende auf Hessens Straßen. In der Nähe von Neu-Anspach kollidierten etwa zwei Autos. Einer der Beteiligten floh vom Unfallort und raste gegen einen Baum. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Auch bei Alsfeld kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer war in den Gegenverkehr geraten. Auch im Kreis Kassel verlor ein Mensch sein Leben auf der Straße: In der Nacht auf Samstag erfasste ein Auto einen Fußgänger. Der 28-Jährige erlag seinen Verletzungen. (fd)