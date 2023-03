Schüsse über Notruf gemeldet: Streit in Cocktailbar eskaliert

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Hanau geraten zwei Männer in einer Bar aneinander. Einer der Streithähne verschwindet – und kehrt kurz darauf mit einer Waffe zurück.

Hanau – Aufregung am Heumarkt: In der Nacht auf Samstag (25. März) sollen Schüsse gefallen sein. Das jedenfalls meldeten mehrere Anwohner über den Notruf der Polizei. Laut den ersten Mitteilern wurde zweimal geschossen, berichten die Beamten. Sofort schickte die Einsatzstelle ein Großaufgebot an den Heumarkt.

Vor Ort konnte die Polizei allerdings niemanden mehr antreffen, der für die Schüsse verantwortlich gewesen sein könnte. Stattdessen fanden die Einsatzkräfte Knallmunition für eine Schreckschusswaffe. Verletzte entdeckten die Beamten nicht.

Schüsse in Hanau: Keine Hinweise auf Verletzte

Was war am Heumarkt vorgefallen? Ersten Ermittlungen zufolge war es in einer Cocktailbar zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Die Auseinandersetzung sei auch „körperlich“ geworden, heißt es im Bericht der Polizei. „Einer verließ daraufhin die Bar, kam jedoch wenige Minuten zurück“, so die Polizei weiter. Diesmal war er offenbar bewaffnet: Vor der Cocktailbar traf er seinen Kontrahenten wieder, dann soll er zwei Schüsse abgegeben haben.

In Hanau eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. (Symbolfoto) © dpa (Symbolbild)

Hinweise auf Verletzte gebe es aber weiter keine. Auch eine Gefährdung Unbeteiligter schließt die Polizei aus. „Aufgrund der Gesamtumstände, lag zu keiner Zeit eine Gefahr für die Allgemeinheit vor“, heißt es im Bericht.

Polizei Hanau sucht nach Schüssen Zeugen

Warum der Streit zwischen den beiden Männern entbrannte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Dafür bitten die Beamten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181/100 123 mit der Polizei in Hanau in Verbindung zu setzen. (spr)

Den letzten lauten Knall in Hanau dürften Anwohner bei der bewussten Sprengung einer Blindgänger-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gehört haben.