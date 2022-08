Schüsse in Wald lösen Polizeieinsatz aus

Schussgeräusche in einem Waldstück versetzen Anwohner in Hattersheim in Schrecken. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus.

Hattersheim - In Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) haben zwei Männer mit einer Schreckschusswaffe am Montag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten der Polizei zunächst von Schussgeräuschen in einem Waldstück berichtet, wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten. Später beobachtete ein weiterer Zeuge zwei Männer auf einem Roller, von denen einer mit einer Waffe in die Luft schoss.

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten beide Männer nach etwa einer Stunde in Hattersheim-Okriftel festgenommen werden. Auch die genutzte Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Neben dem Verstoß gegen das Waffengesetz besteht zudem der Verdacht, dass beide Männer Verkehrsstraftaten begangen haben. (dpa)

Auch in Frankfurt gab es in der Nacht im Bahnhofsviertel Schüsse.