Schüsse auf Bolzplatz in Frankfurt: Streitschlichtung wird lebensgefährlich

Frankfurt – Am Sonntag (06.09.2020) sind gegen 21.20 Uhr bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen aus Frankfurt Schüsse gefallen. Wie die Polizei Frankfurt mitteilt, wollten sich die Jugendlichen eigentlich nur auf dem Bolzplatz in der Alzeyer Straße in Nied treffen, um vorangegangene Streitigkeiten zu klären und beizulegen. Stattdessen eskalierte die Situation aber – mit schwerwiegenden Folgen.

Frankfurt-Nied: Junger Mann greift auf Bolzplatz zur Schusswaffe

Ein 20-Jähriger griff der Polizei Frankfurt zufolge unvermittelt zu einer Schusswaffe und gab mehrere Schüsse in Richtung der anderen Jugendgruppe ab. Er traf dabei zwei 19 Jahre alte Männer und verletzte sie schwer. Daraufhin seien zunächst alle Beteiligten von dem Bolzplatz in Frankfurt-Nied geflüchtet. Die Polizei konnte die beiden Verletzten in einem Krankenhaus ausfindig machen und leitete Ermittlungen ein.

Schüsse auf Bolzplatz in Frankfurt-Nied: Vorwurf der versuchten Tötung

Am Montag (07.09.2002) wurden zwei Verdächtige von der Polizei Frankfurt festgenommen. Einer von ihnen soll auf dem Bolzplatz in Frankfurt-Nied die Schüsse abgegeben haben. Der mutmaßliche Schütze soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, während der zweite Tatverdächtige wieder entlassen wurde. Dem mutmaßlichen Täter wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Weitere Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern noch an. (Lena Bellon)

