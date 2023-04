Skurriler Moment: Zuschauer sehen Totenkopf statt hessenschau

Von: Hannah Köllen

Zuschauer der hessenschau erlebten am Mittwochabend einen kleinen Schock: Statt des Regionalmagazins sahen sie das Standbild eines Totenkopfs. Was war da los?

Frankfurt - Als die hessischen Fernsehzuschauer am vergangenen Mittwochabend (12. April) den hr-Sender einschalteten, erwartete sie ein Schock: Laut Programmankündigung sollte die hessenschau laufen. Das Regionalmagazin informiert die Zuschauer täglich über die wichtigsten Geschehnisse aus Hessen. Stattdessen blickte den Zuschauern zur Sendezeit gegen 19.30 Uhr ein Totenkopf entgegen. Die hessenschau berichtete anschließend zuerst über den Vorfall.

Auf den Bildschirmen war das Standbild eines menschlichen Schädels zu sehen. Auch die vertraute Titelmelodie der hessenschau ertönt nicht, es war totenstill. Um 19.32 Uhr startete die Sendung schließlich mit zwei Minuten Verspätung.

Was war da passiert? Das fragten sich am Mittwochabend vermutlich alle der rund 460 000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele von ihnen wanden sich besorgt per Mail an den hr.

Totenkopf statt hessenschau: Zuschauer vermuten Terrorakt

Es wurden die wildesten Vermutungen angestellt, was es mit dem Totenkopf-Bild auf sich hatte. Einige gingen von einer feindlichen Übernahme oder gar einem Terrorakt aus, andere vermuteten eine Neuauflage der 80er-Komödie „Piratensender Powerplay“.

Die Auflösung des Vorfalls war dann schließlich eher unspektakulär: Grund für das Skelett-Bild war wohl einfach eine technische Panne, teilt die hessenschau im Nachgang mit. Im Südwestfunk in Baden-Baden, der für die Organisation zuständig ist, seien wohl die falschen Knöpfe gedrückt worden. Das Bild blieb genau in dem Moment stehen, als der Trailer zu einer nachfolgenden hr-Sendung auf den Schädel zoomte.

Wie genau es zu dem Fauxpas kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. „Wir sind noch bei der genauen Klärung“, hieß es am Donnerstag vonseiten der hr-Sendeabwicklung. (hko)