Großer Bargeldfund am Flughafen: Frau wollte 140.000 Euro in die Türkei schmuggeln

Von: Niklas Hecht

Eine Frau wollte am Flughafen Frankfurt 140.000 Euro in ihren Jeans schmuggeln. © ZFA Frankfurt am Main

Eine Frau will 140.000 Euro Bargeld ohne Anmeldung in die Türkei einführen. Der Zoll am Flughafen Frankfurt deckt den versuchten Schmuggel auf.

Frankfurt – Großer Bargeldfund am Flughafen Frankfurt: Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat die Einziehung von insgesamt 140.000 Euro gegen eine 40-jährige Frau aus dem Ruhrgebiet angeordnet. Die Entscheidung folgt umfangreichen Ermittlungen der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Hessen, einer Kooperation zwischen dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und dem Hessischen Landeskriminalamt, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Behörden vom Dienstag (15. August) hervorgeht.

Ein Teil der sichergestellten 140.000 Euro Bargeld. © ZFA Frankfurt am Main

Die Frau geriet im Zuge einer Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt im Oktober 2020 erstmals ins Visier der Ermittler. Sie plante zu diesem Zeitpunkt ihre Ausreise in die Türkei. Entgegen anfänglicher Beteuerungen, keine größeren Bargeldsummen mitzuführen, wurden im Rahmen der Kontrolle insgesamt 140.000 Euro, versteckt in mehreren Herrenjeans, im Gepäck der Reisenden gefunden.

Carina Orth, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main, erklärte: „Auf wiederholte Nachfragen der Zöllnerinnen und Zöllner gab die Frau an, kein Bargeld in nennenswerter Höhe mit sich zu führen. Im Zuge der Zollkontrolle wurden jedoch insgesamt 140.000 Euro – eingewickelt in mehrere Herrenjeans – im Gepäck der Reisenden festgestellt.“ Diese Tatsache sowie die Ergebnisse der anschließenden Ermittlungen führten letztlich zur gerichtlichen Anordnung der Einziehung.

Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Gemeinsame Finanzermittlungsgruppen, wie diejenige in Hessen, setzen sich aus Kräften der Zollfahndungsämter und der Landeskriminalämter zusammen. Sie haben das Ziel, illegale Aktivitäten aufzudecken, die darauf abzielen, die Herkunft unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte zu verschleiern. In diesem Zusammenhang arbeitet das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mit den Landespolizeibehörden im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen. Ein weiterer Dienstsitz befindet sich am Flughafen Frankfurt am Main.

Die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Hessen überzeugte das Gericht davon, dass die beschlagnahmten Geldscheine mutmaßlich aus Straftaten stammen und nicht aus legalen Quellen. Obwohl die 40-Jährige nicht wegen Geldwäsche verurteilt wurde, ordnete das Gericht die selbständige Einziehung der sichergestellten Gelder an. Gewinne aus möglichen Straftaten sollen nicht zu einer lohnenden Unternehmung für mögliche alsTäter werden. (nhe)

