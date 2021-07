Mädchen (15) vermisst: Polizei hat Neuigkeiten

Fahndung

Ein 15-jähriges Mädchen aus Schlüchtern verschwindet, sie wird vermisst gemeldet. Die Polizei kann jetzt Erfreuliches vermelden.

Update vom Montag, 26.07.2021, 15.46 Uhr: Die am Freitag (23.07.2021) vermisst gemeldete 15-Jährige aus Schlüchtern bei Hanau ist wieder aufgetaucht. Bereits am Freitagnachmittag nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Fahndung kehrte sie wohlbehalten zurück, so die Polizei in einer kurzen Meldung.

Erstmeldung vom Freitag, 23.07.2021: Schlüchtern – Die Kriminalpolizei in Gelnhausen sucht verzweifelt nach einem 15 Jahre alten Mädchen in der Region rund um Hanau*. Weil bislang alle Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung.

Die 15-Jährige wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

1,60 Meter groß

schlank

hüftlange, rotgefärbte Haare

braune Augen

zuletzt bekleidet mit einer Jeanshose und einem schwarzen Oberteil

Vermisst: 15-Jährige aus Schlüchtern bei Hanau verschwunden

Zuletzt wurde die 15-Jährige am Donnerstagnachmittag (22.07.2021) in Schlüchtern rund 55 Kilometer östlich von Hanau gesehen. Danach entfernte sie sich von ihrer Mutter im Stadtgebiet von Schlüchtern. Die Vermisste gab laut Polizei gegenüber einem Verwandten an, sich bei einer Freundin in Bad Orb bis zum Sonntag aufhalten zu wollen. Den mögliche Aufenthaltsort konnte die Polizei jedoch nicht ermitteln. Das mitgeführte Handy der Vermissten ist ausgeschaltet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter 06051/8270 bei Polizei zu melden. (esa)

