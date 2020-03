Unfall auf Bundesstraße: Motorradfahrer knallt in Zaun und verletzt sich schwer

Bei Rüsselsheim ist ein 27-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Motorrad schwer verletzt worden.

27-Jähriger aus Rüsselsheim bei Unfall schwer verletzt

bei schwer verletzt Motorradfahrer kam von Fahrbahn ab

kam von Fahrbahn ab Mann kollidierte mit Wildzaun

Rüsselsheim - Ein 27-jähriger Rüsselsheimer ist am Freitag, 27.03.2020, gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall in der Nähe von Rüsselsheim schwer verletzt worden.

Unfall bei Rüsselsheim: Ursache bislang ungeklärt

Der Mann fuhr auf der Bundesstraße aus Mörfelden kommend Richtung Rüsselsheim. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 27-Jähriger dabei die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, stieß der Mann gegen einen Wildzaun abseits der Straße. Dabei wurde der Rüsselsheimer schwer verletzt.

An dem Zaun entstand ein leichter Sachschaden. Das Motorrad des Rüsselsheimers wurde zum Totalschaden. Der Mann aus Rüsselsheim wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste dort behandelt werden.

Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück

Trotz solcher Vorfälle gehen die Unfallzahlen in Deutschland insgesamt zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018. In den ersten elf Monaten des Jahres 2019 verloren insgesamt 211 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr und damit drei weniger als von Januar bis November 2018, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden Mitte Januar mitteilte.

Auch bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten und der Zahl der Verunglückten gab es nach Angaben der Statistiker einen Rückgang. In den ersten elf Monaten des Vorjahres seien 18.817 Unfälle mit Personenschaden registriert worden. Das seien 5,5 Prozent weniger als von Januar bis November im Jahr 2018 gewesen. Die Zahl der Verunglückten sei um 5,2 Prozent auf 24.907 Personen zurückgegangen. Das seien die niedrigsten Werte der letzten 30 Jahre gewesen, sagte ein Sprecher des Landesamtes.