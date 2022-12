Unfall nahe Rüsselsheim: Zwei Schwerverletzte bei eisiger Kälte eingeklemmt

Von: Niklas Hecht

Auf der B486 zwischen Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf kracht ein Mercedes gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte müssen sich aufgrund der eisigen Temperaturen mit der Bergung beeilen.

Rüsselsheim/Mörfelden-Walldorf - Am frühen Sonntagmorgen (18. Dezember) ereignete sich auf der B486 zwischen Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, verlor der Fahrer eines Mercedes gegen drei Uhr aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin von der Fahrbahn abkam und in Bäume und Geäst am Straßenrand krachte. Die beiden Insassen, ein 21 und ein 25 Jahre alter Mann, wurden in dem Auto eingeklemmt.

Aufgrund der eisigen Kälte, in Rüsselsheim wurden in der Nacht Temperaturen von bis zu minus 10 Grad gemessen, seien die Einsatzkräfte bemüht gewesen, die beiden Unfallopfer so schnell wie möglich aus dem Auto zu befreien, sagte Einsatzleiter Jörg Rummel den Reportern von 5vision. Von der Option, die eingeklemmten Männer mit Scheinwerfern zu wärmen, musste die Feuerwehr aufgrund der schnellen Bergung allerdings keinen Gebrauch machen. Um überhaupt an die Unfallopfer im Mercedes heranzukommen, mussten sich die Einsatzkräfte den Weg mittels Motorsäge freischneiden.

Bei einem Unfall auf der B486 zwischen Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf wurden zwei Personen schwer verletzt. © 5vision

Unfall nahe Rüsselsheim: Polizei schließt Verdacht auf Alkohol nicht aus

Die 21 und 25 Jahre alten Männer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei schloss den Verdacht auf Alkoholeinfluss beim Fahrer des Mercedes nicht aus, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt bei beiden Fahrzeuginsassen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am Wagen selbst entstand ein erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B486 zeitweilig gesperrt. (nhe)

Erst vor wenigen Wochen war es auf der B486 zwischen Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Fahrzeuge krachten ineinander.