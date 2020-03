Grausiger Fund: Mann entdeckt Schädel im Wald – Jetzt ist Identität des Toten geklärt

Ein Mann hatte in einem Wald bei Rüsselsheim Überreste eines Menschen gefunden. Nun ist die Identität des Toten geklärt.

Update vom Mittwoch, 25.03.2020, 15.32 Uhr: Neue Infos zum Schädel-Fund bei Rüsselsheim: Anfang Januar 2020 war ein Mann in einem Wald des Stadtteils Königstädten auf die Überreste eines Menschen gestoßen. Woher die Knochen stammten, gab der Polizei Rätsel auf.

Jetzt steht fest: Sie gehören zu einer Frau aus Rüsselsheim, die seit dem 1. Juli 2016 als vermisst gemeldet war. Das hat ein DNA-Abgleich in der Gerichtsmedizin ergeben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die Frau 63 Jahre alt.

Sie war aus einem Privathaushalt verschwunden. Die Polizei hatte daraufhin in Rüsselsheim eine großangelegte Suche gestartet. Spürhunde sowie ein Hubschrauber kamen dabei zum Einsatz. Außerdem suchten die Beamten mit einem Boot den Horlachgraben ab - damals alles ohne Erfolg.

Nun ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung: Bei dem grausigen Knochenfund aus dem Januar 2020 handelt es sich um den Schädel der vermissten Frau. Ein Fremdverschulden schließt die Kriminalpolizei aus.

Erstmeldung vom Montag, 15.01.2020: Rüsselsheim - Einen erschreckenden Fund hat ein Mann im Wald bei Königstädten gemacht. Der Mann war wohl mit seinem Metallsuchgerät in einem Wald des Rüsselsheimer Stadtteils unterwegs, als er auf die Überreste eines Menschen stieß. Das bestätigt die Polizei in Rüsselsheim.

Den Fund eines Schädels teilte der Mann anschließend per Fotos in einer Facebook-Gruppe mit Einwohnern Rüsselsheims und Umgebung. Nicht ohne Folgen - einige Nutzer meldeten sich daraufhin bei der Polizei, wodurch diese Wind von dem Schädel bekam. „Der kleine Schädel eines kleinen Kindes im Kriegsschutt von Königstädten , im Wald von Königstädten (sic)“, schreibt der Facebook-Nutzer in der Gruppe zu seinem Beitrag. „Es tut mir sehr sehr leid deine Reste hier gefunden zu haben.“

Dass der Schädel Teil von Überresten eines Kindes ist, kann die Polizei allerdings nicht bestätigen. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass es sich hier um ein Kind handelt“, so ein Sprecher auf Anfrage. Auch, dass sich am Ort des Auffindens wirklich „Kriegsschutt“ befinde, könne man nicht bestätigen. Die Polizei habe vor Ort noch weitere Überreste eines Menschen gefunden. Wie lange diese dort schon liegen, müssen nun weitere Ermittlungen klären. Bis diese abgeschlossen sind, könne es mehrere Wochen dauern, so der Polizeisprecher.

Dem Finder werde wegen des Schädels aber keine Straftat angelastet. Um wen es sich bei der oder dem Toten handelt, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Wenn jemand Hinweise zu dem Fall geben kann, wird er gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Von Anna Grösch und Olaf Kern

