Rund 10.000 Euro wert: Rucksack auf dem Weg vom Flughafen zum Hauptbahnhof Frankfurt geklaut

Einem Mann wird im ICE vom Frankfurter Flughafen zum Hauptbahnhof ein Rucksack geklaut. Darin befand sich teure Ausrüstung.

Frankfurt - Am Hauptbahnhof Frankfurt ist einem 72-jährigen Mann aus Nürnberg am Samstagmittag (17. September) in einem ICE der Deutschen Bahn ein Rucksack mit hochwertigem Inhalt geklaut worden. Das berichtet die Polizei in Frankfurt.

Er hatte eine Kamera mit mehreren Objektiven von Sony im Wert von rund 10.000 Euro dabei, wie der Mann bei der Bundespolizei angab. Seinen Rucksack hatte er auf der Fahrt von Flughafen Frankfurt zum Hauptbahnhof in der Gepäckablage abgelegt.

Im ICE vom Flughafen zum Hauptbahnhof Frankfurt: Rucksack aus Gepäckablage verschwunden

Als der Zug im Hauptbahnhof Frankfurt ankam, stellte er fest, dass der Rucksack nicht mehr da war. Der 72-Jährige suchte das ganze Abteil ab, doch das Gepäckstück war verschwunden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (csa)

