„Rosins Restaurants“ im Taunus: Sternekoch soll „Rosmarino“ aus verzwickter Lage helfen

Von: Florian Dörr

Teilen

In der neuen Folge „Rosins Restaurants“, die heute (15. Dezember) auf Kabel 1 ausgestrahlt wird, geht es in den Taunus: Das „Rosmarino“ in Königstein braucht Hilfe.

Königstein im Taunus - Kann Frank Rosin helfen? Antonio Cicchino betreibt sein italienisches Restaurant „Rosmarino“ in Königstein im Taunus. Eigentlich möchte er hier mit Gerichten aus seiner Heimat überzeugen. Doch die Gastronomie befindet sich in einem Hallenbad - und die Gäste verlangen fast ausschließlich nach Pommes.

In der neuen Folge von „Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf“, die heute (15. Dezember) um 20.15 Uhr auf Kabel 1 gezeigt wird, soll ein Weg aus der Misere gefunden werden.

„Rosins Restaurant“ auf Kabel 1 aus Königstein im Taunus: „Rosmarino“ braucht neue Gäste

Denn: Nicht nur aus kulinarischer Sicht ist die Lage im „Rosmarino“ in Königstein im Taunus unbefriedigend. Auch finanziell bleibt am Ende des Monats kaum etwas übrig für den Betreiber. Für Antonio Cicchino ist die Situation belastend. Seine Befürchtung: Das Problem hängt auch mit der versteckten Lage zusammen. Denn Gäste von außerhalb bleiben aus. Die braucht es aber, um das Restaurant profitabel betreiben zu können.

Sternekoch Frank Rosin war mit seiner TV-Show „Rosins Restaurants“ erneut im Taunus zu Gast. © Malte Ossowski/Sven Simon/imago

Nun ist Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin gefragt. Mit zahlreichen Tipps und Tricks im Gepäck soll er dem Restaurant von Antonio Cicchino eine neue Chance verschaffen. Durch ein Coaching und bessere Vermarktung soll endlich neues Publikum angezogen werden. Wie das konkret aussieht, das zeigt sich heute Abend in „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1. Dem TV-Koch bleiben nur wenige Tage Zeit, den Laden in Königstein im Taunus auf die Füße zu stellen.

Für Frank Rosin ist es übrigens nicht der erste Besuch im Taunus: Bereits im Sommer wurde eine Folge von „Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf“ aus der Region gezeigt. Damals kümmerte er sich ums „Punto Latino“ in Schmitten. (fd)