Unglück auf Netto-Parkplatz: Frau verliert Kontrolle - Ein Schwerverletzter

Nach dem Einkauf bei Netto in Rödermark möchte eine Frau mit ihrem BMW-Mini ausparken. Dabei begeht sie einen verhängnisvollen Fehler. Am Ende ist ein Mann schwer verletzt.

BMW-Mini rast in Netto-Supermarkt

Frau verwechselt Gas und Bremse

Ein Mann schwer verletzt

Rödermark - Heftig gekracht hat es Montag (06.08.2020) auf dem Netto-Parkplatz in der Odenwaldstraße in Rödermark. Eine Frau will nach dem Einkaufen mit ihrem BMW-Mini den Parkplatz verlassen. Das Ergebnis ist ein hoher Sachschaden am N etto-Gebäude und ein schwer verletzter Mann.

BMW-Mini rast in Netto-Discounter: ein Schwerverletzter

Es ist kurz nach 8 Uhr morgens als eine 69-jährige Frau auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in Rödermark einen verhängnisvollen Fehler begeht. Aus noch ungeklärter Ursache verwechselt die BMW-Mini-Fahrerin beim Ausparken aus einer Parkbucht Gas und Bremse - mit schrecklichen Folgen.

Unglück auf Netto-Parkplatz: Frau verliert Kontrolle über ihren BMW

Zunächst knallt sie mit ihrem BMW auf einen geparkten Nissan, der neben ihrer Parkbucht stand. Anschließend rast der BMW-Mini auf einen Grünstreifen neben dem Netto-Parkplatz auf dem sich fatalerweise zu dem Zeitpunkt ein Mann befindet.

Netto-Discounter: BMW-Mini überfährt Mann auf Parkplatz

Der 52-Jährige aus Messenhausen will noch vor dem herannahenden Mini flüchten, stürzt dabei und wird schließlich vom BMW-Mini überrollt. Der Mann wurde schwer an Kopf und Hüfte verletzt und muss ins Krankenhaus.

Unglück auf Netto-Parkplatz in Rödermark: Mini rast ungebremst über Gründfläche

Erst an der Hausfassade des Netto-Supermarktes kommt das Auto der Frau endlich zum Stehen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

