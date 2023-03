Verkehrschaos nach Unfall auf der A3 – Vollsperrung dauert bis in die Nacht

Von: Caspar Felix Hoffmann, Erik Scharf

Ein Unfall legt derzeit die A3 im Kreis Offenbach lahm. Die Vollsperrung soll bis in den späten Abend andauern.

+++ 18.04 Uhr: Die Polizei hat am Abend weitere Details zum schweren Unfall auf der A3 bei Rodgau veröffentlicht. Die Vollsperrung in Richtung Frankfurt soll demnach bis 22 Uhr andauern. Der Lkw-Fahrer verletzte sich den Angaben der Polizei zufolge schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist indes weiter unklar. Gegen 11.30 Uhr war der 44-jährige Lkw-Fahrer mit dem Gespann auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er auf Höhe der Rastanlage „Weiskirchen-Nord“ aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke touchierte und die Kontrolle verlor, berichtet die Polizei.

Vollsperrung auf der A3: Fahrer muss aus Kabine befreit werden

Vier der acht aufgeladenen Neufahrzeuge riss es dabei von der Ladefläche. Die Zugmaschine des Lkw stellte sich mit der Fahrerkabine in Richtung Himmel auf, wodurch der Fahrer in der Kabine vorübergehend festsaß. Die Feuerwehr befreite den Mann mit einer Leiter aus der Fahrerkabine.

Durch den Unfall wurde auch der Dieseltank des Lkw aufgerissen, wodurch größere Mengen Diesel ausliefen. Das betroffene Erdreich wird derzeit durch eine Spezialfirma ausgebaggert, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden wird derzeit auf 400.000 Euro beziffert.

Ein Kranwagen ist zur Bergung des Lkw auf die A3 gefahren. © 5Vision.News

Kreis Offenbach: Verkehrschaos nach Unfall auf der A3

Erstmeldung vom Donnerstag, 30. März, 13.10 Uhr: Die A3 ist bei Rodgau in Richtung Offenbach derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe der Fahrer eines beladenen Autotransporters gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Tank- und Rastanlange „Weiskirchen-Nord“ die Kontrolle über das Gefährt verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Das Fahrzeug stehe hochkant und quer auf der Fahrbahn.

Ein Unfall sorgt auf der A3 im Kreis Offenbach für eine Vollsperrung. (Archivfoto) © 5Vision.News

Die Vollsperrung werde bis in die späten Abendstunden, voraussichtlich bis 22 Uhr, andauern, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. Grund dafür sei die Bergung des verunglückten Lkws. Dieser werde nun mit einem Kran geborgen. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten könne der Verkehr aber nicht fließen – denn der Kran brauche den Platz.

A3 im Kreis Offenbach: Verkehrschaos rund um Seligenstädter Dreieck

Derzeit staut sich der Verkehr ab der Anschlussstelle Aschaffenburg. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der ADAC empfiehlt als Umleitung die Strecke Richtung Frankfurt über Froschhausen und Weiskirchen, für den Schwerlastverkehr die Route über das Seligenstädter Dreieck und die A45. Die B45 in Richtung Hanau ist derzeit ebenfalls überlastet. (esa/cas)

Erst im September 2022 kam es auf der A3 bei Rodgau im Kreis Offenbach zu einem schweren Unfall.