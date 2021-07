Junge stirbt am Badesee: Strandbad bleibt länger dicht

Rettungskräfte suchten in dem Badesee in Rodgau (Kreis Offenbach) nach dem vermissten Jungen.

Tragischer Unfall

Bei einem tragischen Unfall am Badesee in Rodgau stirbt ein Junge. Das Strandbad bleibt erst einmal geschlossen.

Update vom Montag, 26.07.2021, 15.33 Uhr: Nach dem tödlichen Badeunfall in Rodgau bleibt das Strandbad in Nieder-Roden länger geschlossen. „Das Strandbad bleibt bis einschließlich Donnerstag geschlossen“, sagte ein Sprecher der Stadt. Erst am Freitag (30.07.2021) öffnet der See wieder seine Pforten für die Gäste. Ein 13 Jahre alter Junge war am Sonntag bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Update vom Montag, 26.07.2021, 13.30 Uhr: Nach dem tödlichen Unglück am Badesee in Rodgau, bei dem ein 13-jähriger Junge ums Leben kam, bleibt das Strandbad am Montag geschlossen. Noch ist allerdings unklar, wie es weitergehen soll. Die Stadt berät das weitere Vorgehen im Verlauf des Tages. Zum Unglücksverlauf gibt es neue Informationen.

Der 13-Jährige war demnach gemeinsam mit seinem Vater am Badesee in Rodgau schwimmen, teilte die Polizei in Offenbach auf Nachfrage mit. Der Junge war offenbar gegen 17 Uhr alleine schwimmen, während der Vater ihn vom Ufer aus beobachtete. Als er seinen Sohn plötzlich nicht mehr sah, alarmierte er den Bademeister. Sofort habe man die Rettungskette in Gang gesetzt und ein Großaufgebot von Polizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr und Rettungstauchern gerufen.

Tödlicher Badeunfall in Rodgau bei Offenbach: Hubschrauber suchte nach 13-Jährigem

Knapp zwei Stunden nach dem Verschwinden entdeckten Taucher den Junge und brachten ihn an Ufer. Dort reanimierten ihn die Rettungskräfte und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der 13-Jährige. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um die Suche am Badesee in Rodgau (Kreis Offenbach) mit der Wärmebildkamera zu unterstützen. Diese könne „minimale Temperaturunterschiede erkennen“, so der Polizeisprecher. Die Zahl der Rettungskräfte, die am Einsatz teilnahmen, lag ihm nicht vor.

Kreis Offenbach: Kind stirbt an Badesee in Rodgau

Erstmeldung vom Sonntag, 25.07.2021: Rodgau – Am Sonntag (25.07.2021) kam es zu einem tragischen Unfall am Badesee in Rodgau im Kreis Offenbach. Ein Kind ertrank in dem Badesee. Kurz zuvor war es als vermisst gemeldet worden. Ersten Informationen des Nachrichtenportals 5vision.media zufolge handelt es sich bei dem Kind um einen Jungen, der mit seiner Familie den Tag am See verbrachte.

Nachdem der elf Jahre alte Junge als vermisst gemeldet wurde, rückte unverzüglich ein Großaufgebot an Rettungskräften an den See aus. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche nach dem Kind eingesetzt. Rettungstaucher aus dem Main-Kinzig-Kreis suchten den See ab. Der Badesee Rodgau wurde zum Start der Rettungsmaßnahmen geräumt.

Rodgau: Tragischer Unfall – Kind verstirbt an Badesee

Am späten Sonntagabend (25.07.2021) wurde der Junge laut Informationen der Polizei nach einer etwa zweistündiger Suche durch die Rettungskräfte aufgefunden. Die Reanimation wurde unverzüglich eingeleitet und der Junge in eine Spezialklinik in Offenbach gebracht. Kurze Zeit später verstarb der Junge. Ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um die Eltern des verstorbenen Kindes zu betreuen. Das Bad soll am Montag (26.07.2021) geschlossen bleiben. Ob der Badesee in Rodgau Nieder-Roden am Dienstag wieder geöffnet wird, ist derzeit noch unklar. (marv/tvd)

Erst kürzlich verstarb eine Frau am Badesee in Rodgau.