Unfall am Wasserturm: Ein Mensch schwer verletzt

Schwerer Unfall an der B45 bei Rodgau: Ein Mensch wird schwer verletzt.

Rodgau – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Zufahrt zur B 45 am Wasserturm in Rodgau wurde an Silvester eine Person schwer verletzt, wie die Polizei auf Anfrage berichtet. Die Beamten vermuten, dass der Unfallverursacher ein Geisterfahrer war.

Rodgau: Unfall an B45 - Auto kracht in Taxi

Gegen 20.50 Uhr stieß sein Auto frontal mit einem Taxi zusammen. Eine Person im Taxi wurde verletzt. Der Unfallfahrer ließ sein Auto stehen und lief weg, wurde aber bald gefunden. An der Suche war ein Hubschrauber beteiligt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, leuchtete sie aus und entfernte ausgelaufene Flüssigkeiten. (eh)

