Schon wieder hat es in der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt-Goddelau gebrannt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache.

Feuer in der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt-Goddelau

in der Martin-Niemöller-Schule in Der Schaden geht in die Zehntausende

geht in die Zehntausende Die Polizei hat einen Verdacht zur Ursache Riedstadt-Goddelau - Mitten in der Nacht hat es in der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt-Goddelau gebrannt - zum zweiten Mal in gut zwei Monate. Von dem Feuer berichtet das Polizeipräsidium Südhessen mit Sitz in Darmstadt in einer Pressemitteilung. Demnach löste in der Nacht von Samstag, 15.02.2020, auf Sonntag, 16.02.2020, gegen 2 Uhr der Brandmelder in dem Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Straße aus. Riedstadt-Goddelau - Mitten in der Nacht hat es in der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt-Goddelau gebrannt - zum zweiten Mal in gut zwei Monate. Von dem Feuer berichtet das Polizeipräsidium Südhessen mit Sitz in Darmstadt in einer Pressemitteilung. Demnach löste in der Nacht von Samstag, 15.02.2020, auf Sonntag, 16.02.2020, gegen 2 Uhr der Brandmelder in dem Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Straße aus.

Riedstadt-Goddelau: Brandstiftung an Schule - Tausende Euro Schaden

Alarmiert durch die Brandmeldeanlage rückte die Feuerwehr aus, die ein Feuer im Sekretariat des Schulgebäudes feststellte und mit den Löscharbeiten begann. Bereits am Samstagnachmittag hatte der Schulleiter mehrere kaputte Fenster und eine beschädigte Tür bei der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer in der Schule durch Brandstiftung ausgelöst.

Schon zum zweiten Mal in zwei Monaten: Brand in Schule - Polizei hat schlimmen Verdacht - https://t.co/hcUfDf2BH6 — FNP Frankfurt (@fnp_zeitung) February 16, 2020

Der Schulleiter schätzt den bei dem Brand entstandenen Schaden auf einen hohen fünfstelligen Bereich. Erst Anfang Dezember hatte es in der Martin-Niemöller-Schule gebrannt, wie Hessenschau.de berichtet. Die erneute Brandstiftung sei damit also schon das zweite Feuer in etwas über zwei Monaten.

Riedstadt-Goddelau: Schon im Dezember Brand in Schule

Im Dezember habe es am Sonntagmorgen, 08.02.2020, in einem Verwaltungstrakt gebrannt. Auch hier waren Türen durch Aufbrechen beschädigt worden und Fenster eingeworfen worden. Der Schaden damals lag im sechsstelligen Bereich. Der Unterricht an der Schule musste am darauffolgenden Montag aufgrund der Schäden des Feuers ausfallen.

Riedstadt-Goddelau: Polizei vermutet Brandstiftung in Schule

Die Kriminalpolizei hat zur möglichen Brandstiftung ihre Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die seit Freitagnachmittag, 14.02.2020, Beobachtungen an und in der Nähe der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt-Goddelau gemacht haben, werden gebeten sich bei den Beamten zu melden. Die Polizeistation in Groß-Gerau ist unter der Telefonnummer 06152-1750 zu erreichen.

Bei einem anderen Brand auf einem Bauernhof in Riedstadt-Wolfskehlen (Kreis Groß-Gerau) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach der Brand in den frühen Morgenstunden in der Küche des Haupthauses aus.

agr