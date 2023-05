„Verbessern, nicht verbieten“ - Ministerpräsident Rhein kritisiert Aus für Verbrenner

Von: Christoph Sahler

Das von der EU beschlossene Aus für Verbrennungsmotoren sieht Hessens Ministerpräsident Boris Rhein kritisch. Er sieht eine Zukunft für synthetische Kraftstoffe.

Wiesbaden/Berlin - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die Landtagswahl am 8. Oktober fest im Blick und meldet sich aktuell vermehrt zu Wort. Mit seinen Ansichten geht der CDU-Politiker auf Distanz zum Koalitionspartner, den Grünen. Und auch vor Ideen seiner eigenen Partei macht er keinen Halt. Zuletzt kritisierte Rhein den deutschen Atomausstieg, der 2011 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Koalition mit der FDP auf den Weg gebracht worden war. In einem Interview mit der Welt am Sonntag war Rhein nun das von der Europäischen Union beschlossene Aus für Verbrennermotoren ein Dorn im Auge.

Zugleich warnte er vor einer wachsenden Abhängigkeit Deutschlands von chinesischer Batterietechnik. „Deutschland darf seinen technologischen Vorsprung nicht verlieren, so wie wir das gerade beim Verbrennungsmotor erleben. Wir sollten den Verbrenner verbessern, nicht verbieten“, sagte der 51-Jährige.

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hessen: Für Boris Rhein hat der Verbrennungsmotor „weiter Zukunft“

Mit CO₂-neutralen, synthetischen Kraftstoffen habe der Verbrennungsmotor weiter Zukunft. „Je mehr wir uns vom Otto-Motor und dem Diesel verabschieden, desto größer wird unsere Abhängigkeit von chinesischer Batterietechnik im Automobilbau“, betonte Rhein. „Wenn wir ihn jetzt verbieten, entsteht der saubere Verbrenner samt Wertschöpfung nicht bei uns, sondern in anderen Regionen der Welt.“

In der EU dürfen von 2035 an zugunsten des Klimaschutzes keine neuen, mit Diesel oder Benzin betankte Autos mehr neu zugelassen werden. Auf Drängen der deutschen Bundesregierung um FDP-Verkehrsminister Volker Wissing wurde aber eine Ausnahme für synthetische Kraftstoffe vereinbart. Die Grünen kritisierten den Kompromiss auf EU-Ebene. „E-Fuels sind ineffizient, sie werden immer teurer sein, sie haben keine Zukunft“, sagte Michael Bloss, EU-Abgeordneter der Grünen im Februar. (csa/dpa)