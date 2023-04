Was haben die Diebe nur damit vor? Unbekannte klauen 100 Einkaufswagen von Rewe

Von: Jacob von Sass

Teilen

In Taunusstein werden 100 Einkaufswagen von Unbekannten gestohlen. Was die Täter damit vorhaben, bleibt ein Rätsel.

Tanusstein – Da hat wohl jemand einen riesigen Einkauf geplant: Vergangene Woche haben unbekannte Diebe rund 100 Einkaufswagen von einem Supermarkt in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gestohlen. Laut Polizei standen die Einkaufswagen auf dem Gelände von Rewe an der Kleiststraße. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl dann am Freitagmorgen.

100 Einkaufswagen: Was der Dieb mit diesen vorhat, bleibt erst einmal ein Rätsel. © OLIVER GIERS

100 Einkaufwagen von Rewe in Taunusstein gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bad Schwalbach stellt sich jetzt natürlich die offensichtliche Frage, wie die Täter die ganzen Einkaufwagen unbemerkt wegschaffen konnten. Daher bittet sie nun auch potenzielle Zeugen unter der Nummer 06124/70780 um Hilfe. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Donnerstag (13. April) auf Freitag (14. April). Der Schaden der gestohlenen Rewe-Einkaufwagen beträgt mehrere tausend Euro. (Jakob von Sass)

Erst kürzlich sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Taunusstein.