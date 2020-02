Frust im Rewe: Streit um Platz in Schlange an der Kasse eskaliert

In einem Rewe in Wiesbaden eskaliert ein Streit. Es geht um die rechtmäßige Position in der Warteschlange an der Kasse. Die Polizei ermittelt.

Wiesbaden

von Astrid Theil schließen

In einem Rewe in Wiesbaden eskaliert ein Streit. Es geht um die rechtmäßige Position in der Warteschlange an der Kasse. Nun ermittelt sogar die Polizei.