50.000 Euro Schaden: Rentner hinterlässt in Ober-Ramstadt Spur der Verwüstung

Von: Jana Ballweber

Glück im Unglück hat ein Rentner, der in Ober-Ramstadt zwei Hauswände mit seinem Auto erwischt. Der Mann selbst kommt glimpflich davon.

Ober-Ramstadt – Als ein 77-jähriger Rentner am Dienstag, 20. Dezember, in der Prälat-Diehl-Straße in Ober-Ramstadt sein Auto einparken wollte, verursachte er ein ordentliches Chaos. Das berichtet die Polizei Südhessen in einer Pressemitteilung.

Beim Rückwärtsfahren durchbrach er gegen 10 Uhr morgens zuerst ein metallenes Eingangstor und erwischte ein anderes Auto, das in der Nähe stand. Im Eingangsbereich eines Gebäudes kam er dann zum Stehen. Das Haus wird von einem Pflegedienst genutzt.

Der Wagen, mit dem der Rentner gegen die Hauswände rauschte, hat einen Totalschaden. © Chris Lorenz/5vision.media

Rentner verursacht mit dem Auto Tausende Euro Schaden an Gebäuden in Ober-Ramstadt

Doch damit war die Irrfahrt noch nicht vorüber: Aus bislang ungeklärter Ursache blieb der Mann mit dem Auto nicht einfach stehen, sondern fuhr nun vorwärts weiter. Dabei sei er dann mit einer weiteren Hauswand kollidiert, so die Polizei. Es handelte sich dabei um ein Mehrfamilienhaus.

Der 77-Jährige wurde bei seinem Manöver nur leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus in der Nähe. Am Auto entstand allerdings ein Totalschaden.

Einsturzgefahr nach Irrfahrt eines Rentners in Ober-Ramstadt: 50.000 Euro Schaden

Fachleute von Feuerwehr und THW mussten das demolierte Gebäude auf eine mögliche Einsturzgefahr untersuchen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro. (Jana Ballweber)

