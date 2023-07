Reizgas versprüht: Schule in Wächtersbach evakuiert - Mindestens 25 Menschen verletzt

Von: Christoph Sahler, Niklas Hecht

Teilen

Am Dienstagmorgen ist eine Schule in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) evakuiert worden, nachdem in einem Raum womöglich Reizgas versprüht wurde. © 5VISION.NEWS

In Wächtersbach wird am Dienstagmorgen eine Schule evakuiert, nachdem in einem Raum womöglich Reizgas versprüht worden war.

Wächtersbach - Laut Meldung der Polizei ist am Dienstagmorgen (11. Juli) die Friedrich-August-Genth-Schule in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) evakuiert worden, nachdem in einem Raum womöglich Reizgas versprüht wurde. Mindestens 25 Menschen sollen verletzt worden sein.

Es habe sich nicht um einen Gasaustritt gehandelt, sondern „etwas“ sei in einem frei zugänglichen Raum auf dem Gelände der Friedrich-August-Genth-Schule versprüht worden, teilte ein Polizeisprecher gegenüber der Hessenschau mit.

Schule in Wächtersbach muss evakuiert werden - Polizei schließt Gasaustritt aus

Aus der Polizeimeldung geht weiter hervor, dass bei der Rettungsleitstelle gegen 8.30 Uhr die Meldung einging, dass mehrere Schülerinnen sowie Schüler über Atembeschwerden klagten.

Die genauen Hintergründe und Umstände seien noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein Gasaustritt jedoch ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang wurden vorsorglich auch zwei Rettungshubschrauber angefordert. Im Rahmen des weiteren Einsatzes kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. (nhe/csa)