10-Jähriger soll Polizei mit Messer angegriffen haben – Einsatzkräfte setzen Reizgas ein

Von: Lucas Maier

In Frankfurt soll ein erst 10 Jahre alter Junge Messer nach Polizisten geworfen haben. Die Beamten setzten Reizgas gegen das Kind ein.

Frankfurt - Ein Polizeieinsatz in Frankfurt ist in der Nacht auf Sonntag (19. Februar) eskaliert. Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung in die Johann-Klohmann-Straße gerufen, schreiben die Beamten in einem Bericht am Sonntagnachmittag.

Als die Polizisten in dem Mehrfamilienhaus ankamen, sahen sie einen Jungen, der im Hausflur mit einer Wasserpistole spielte. Als dieser die Beamten erblickte, ging er zurück in die Wohnung und schloss hinter sich die Tür. Dann eskalierte die Situation.

Ruhestörung in Frankfurt: 10-Jähriger soll mit Messer gegen Beamten vorgegangen sein

Auf das Klopfen der Polizisten trat der 10-Jahre alte Junge von innen gegen die Tür, beleidigte und bedrohte die Beamten, wie es in der Meldung heißt. Anschließend „öffnete der Junge kurzzeitig die Tür und warf ein Küchenmesser in Richtung der Beamten und schloss diese wieder.“

Insgesamt soll der Junge dreimal Messer auf die Polizisten geworfen haben, wie die Polizei schreibt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei setzte in der Folge Pfefferspray gegen das Kind ein, um weitere Würfe zu verhindern.

Einsatz in Frankfurt: Polizei setzt Pfefferspray gegen Jungen ein

In der Wohnung befanden sich neben dem Jungen noch zwei Mädchen, welche nach der Pfefferspray-Attacke den Beamten die Tür öffneten. Aufgrund von Atemwegsreizungen musste der 10-Jährige von Rettungskräften versorgt werden.

Nachdem ein Gesuch der Polizei, den Jungen in eine Psychiatrie zu übergeben, von der Einrichtung abgelehnt wurde, übergaben die Beamten das Kind an die später eintreffende Mutter. Während des Einsatzes war keine erziehungsberechtigte Person vor Ort, wie es in der Meldung heißt. (Lucas Maier)

