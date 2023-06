Gärten und Spielplatz in Frankfurt umgegraben: Ermittler mit Schlag gegen europaweiten Drogenring

Rauschgifthandel

Von Tim Bergfeld schließen

Ermittler in Frankfurt durchsuchen am Donnerstag zwei Gebäude in Frankfurt. Die Razzia ist Teil eines europaweiten Schlags gegen einen Drogenring.

Frankfurt - In einer europaweiten Operation gegen einen international operierenden Drogenring habe Europol mehrere Verdächtige in Hessen festgenommen. Die Razzia, die von Spezialeinsatzkommandos durchgeführt worden sei, habe in mehreren Ländern stattgefunden und sei von Europol koordiniert worden, berichtet 5vision.news.

Es seien in Deutschland und im europäischen Ausland Verdächtige wegen Rauschgifthandels festgenommen worden. Neben Ermittlern von Europol und dem SEK seien auch Beamte des Landeskriminalamtes Hessen, der Kripo Frankfurt und Bereitschaftspolizisten aus Hessen und Rheinland-Pfalz an dem Einsatz beteiligt gewesen. Die Einsatzkräfte hätten auch ein Haus nahe Alt-Sachsenhausen in Frankfurt durchsucht. Am Frankfurter Berg hätten sie eine Villa gestürmt.

+ Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Große Menge an Beweismitteln in Frankfurt - internationaler Drogenring zerschlagen

Um die Beweismittel zu sichten, sei als Sonnenschutz ein Zelt vor dem Wohnhaus errichtet worden, so 5vision.news. Die Beamten hätten kistenweise Beweismaterial aus der Villa getragen. Außerdem sei das Erdreich in angrenzenden Gärten und sogar an einem Spielplatz umgegraben worden, um mögliche Verstecke auszumachen.

Die Staatsanwaltschaft will am Nachmittag mehr Informationen zum Erfolg der Durchsuchungen geben. Am Donnerstag, 22. Juni, gab es auch mehrere Durchsuchungen in Mittelhessen, in deren Rahmen 12 Verdächtige wegen Drogenhandels und Gewalt festgenommen wurden. (Tim Bergfeld)

Rubriklistenbild: © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild