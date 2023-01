Schwerer Raubüberfall in Frankfurt: Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein bewaffneter und maskierter Täter überfällt in Frankfurt eine Tankstelle. Er erbeutet Bargeld und Zigaretten. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Frankfurt – Einen schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle hat ein unbekannter Täter in Frankfurt in der Nacht von Freitag auf Samstag begangen, wie die Polizei am Sonntag (29. Januar) mitteilte. Der bewaffnete Täter habe Bargeld und Zigaretten erbeutet. Verletzt worden sei niemand.

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Schwerer Raubüberfall in Frankfurt: Bargeld und Zigaretten erbeutet

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen habe der maskierte Täter gegen fünf Uhr morgens die Tankstelle an der Autobahn A5 (Raststätte „Taunusblick“) betreten. Er bedrohte der Polizei zufolge den 38-jährigen Verkäufer mit einer Pistole und forderte Bargeld. Außerdem habe er eine Schachtel Zigaretten verlangt. Anschließend sei der Täter „in unbekannte Richtung“ geflüchtet. Die Höhe des geraubten Bargelds sei zunächst nicht bekannt. Der bewaffnete Täter ist noch auf der Flucht, hieß es.

Der Täter sei männlich, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank. Er habe eine schwarze Sturmhaube getragen, schwarze Handschuhe, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat der Mitteilung zufolge inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. (cas)