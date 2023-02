Überfall auf Tankstelle in Rüsselsheim: Mitarbeiter überwältigt Räuber

Von: Patryk Kubocz

Teilen

Am Sonntagabend rauben zwei Männer eine Tankstelle in Rüsselsheim aus. Ein Mitarbeiter verfolgt einen Tatverdächtigen und kann ihn überwältigen.

Rüsselsheim - Am vergangenen Sonntag (12. Februar) haben zwei Männer eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Rüsselsheim überfallen und ausgeraubt. Gegen 22 Uhr betraten die beiden Täter die Filiale der Tankstelle. Bewaffnet mit einer Schusswaffe und einem Messer bedrohten die Männer die Tankstellenmitarbeiterin, wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Nachdem sie ihre Beute im Wert einer dreistelligen Summer erhalten hatten, flüchteten beide in Richtung der Rüsselsheimer Innenstadt. Laut den Angaben der Polizei, habe ein Mitarbeiter der Tankstelle auf eigene Faust die Verfolgung der Täter aufgenommen. Mithilfe von Passanten konnte der Mitarbeiter einen 18-jährigen Tatverdächtigen fixieren, bis die Polizeibeamten eintrafen.

Rüsselsheim: Strafverfahren wegen schweren Raubes erwartet

Die Beamten der Rüsselsheimer Polizei konnten beim Tatverdächtigen eine der mutmaßlichen Tatwaffen feststellen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat am Montag (13. Februar) den Antrag gestellt, den 18-Jährigen vor einem Ermittlungsrichter vorzuführen. Dieser ordnete in der Folge eine Untersuchungshaft an, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Das Kommissariats zehn der Rüsselsheimer Kriminalpolizei führte die Fahndung nach dem zweiten Täter fort. Am Dienstag (14. Februar) konnten die Kriminalpolizisten auch den zweiten Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen 18-jährigen Mann. Beide müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines schweren Raubes rechnen.

Rüsselsheimer Polizei warnt davor, „den Helden zu spielen“

Auch wenn in diesem Fall der Mitarbeiter der Rüsselsheimer Tankstelle einen Tatverdächtigen überwältigten konnte, warnt die Polizei in ihrer Meldung eindrücklich, sich in Gefahr zu begeben. „In einer brenzligen Situation bleibt in der Regel oft keine Zeit lange nachzudenken, aber man sollte nicht den Helden spielen. Laien können die Gefahr oft kaum einschätzen“, schreibt die Rüsselsheimer Polizei.

Im vergangenen Oktober hat die Kundin einer Tankstelle bei Groß-Gerau einen Alptraum erlebt: Sie betrat die Filiale, als ein Raub im Gang war. (Patryk Kubocz)